مباشر إفريقيا لليد – مصر (36)-(25) الجابون.. نهاية المباراة بفوز الفراعنة
الأربعاء، 21 يناير 2026 - 12:06
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد الجابون في كأس الأمم الإفريقية 2026 والتي تقام في رواندا.
نهاية المباراة بفوز مصر 36-25
ق 22: تقدم مصر 32-20
ق 9: تقدم مصر 26-18
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 19-14
ق 20: تقدم مصر 11-10
ق 13: أول تقدم لمصر 8-7
ق 4: تقدم الجابون 4-2
انطلاق المباراة
