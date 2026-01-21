مباشر إفريقيا لليد – مصر (36)-(25) الجابون.. نهاية المباراة بفوز الفراعنة

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 12:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد الجابون في كأس الأمم الإفريقية 2026 والتي تقام في رواندا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز مصر 36-25

ق 22: تقدم مصر 32-20

ق 9: تقدم مصر 26-18

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 19-14

ق 20: تقدم مصر 11-10

ق 13: أول تقدم لمصر 8-7

ق 4: تقدم الجابون 4-2

انطلاق المباراة

شاهد المباراة مباشرة من هنا

منتخب مصر لكرة اليد الجابون بطولة إفريقيا لكرة اليد
