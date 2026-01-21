إبراهيم حسن لـ في الجول: مهتمون بملف اللاعبين مزدوجي الجنسية.. ونواجه عائقين

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، على اهتمام الجهاز الفني للفراعنة بملف اللاعبين بملف مزدوجي الجنسية.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لـFilGoal.com : "نهتم بملف اللاعبين أصحاب الجنسية المصرية المحترفين في أوروبا، من أجل الاستفادة منهم مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف "الأمر ليس سهلا، لأن أغلب هؤلاء اللاعبين ما زالت أعمارهم صغيرة، إضافة إلى عدم مشاركتهم مع الفريق الأول لأنديتهم".

ويتواجد أكثر من لاعب مزدوج الجنسية بالدوريات الأوروبية.

وسبق وأن شارك سليم طلب لاعب هيرتا برلين الألماني وتيبو جابرييل لاعب ماينز، مع منتخب مصر للشباب بكأس العالم الأخيرة في تشيلي.

كما تم استدعاء كامرون إسماعيل لاعب أرسنال، وكريم أحمد لاعب ليفربول في وقت سابق قبل استبعادهما من قائمة منتخب الشباب الذي شارك في كأس العالم.