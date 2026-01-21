الرياضية: الهلال يرفض إعارة البليهي للشباب

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الهلال رفض عرض الشباب لاستعارة علي البليهي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح التقرير أن الهلال لا يمانع رحيل المدافع المخضرم ولكن بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة.

وتستمر المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى صيغة مناسبة، وانتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفقا للتقرير.

قبل يومين، أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن نادي الشباب ينتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية لإكمال إجراءات صفقة التعاقد مع علي البليهي مدافع الهلال.

وأضاف التقرير أن الشباب يريد التعاقد مع البليهي الذي تبقى في عقده 6 أشهر مع الهلال بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولفت التقرير إلى أن الشباب يضع عبد الفتاح آدم لاعب نادي التعاون خياراً ثانياً في مركز الهجوم.

يذكر أن البليهي - 36 عاما - يريد الانتقال، وذلك لرغبته الملحة في المشاركة في مباريات الدوري ولعب دقائق أكثر.

وذلك من أجل ضمان التواجد في قائمة المنتخب السعودي بنهائيات كأس العالم 2026.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد ذكرت أن نادي الأخدود يتجه إلى التعاقد مع علي البليهي مدافع الهلال.

وأوضح التقرير أن إدارة الأخدود ستفتح باب التفاوض مع نظيرتها في الهلال، من أجل ضم البليهي.

وأضاف التقرير أن الصفقة ستتم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرتبط البليهي مع الهلال بعقد إلى صيف 2027.

يُذكر أن آخر ظهور للبليهي كان في مواجهة الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 22 ديسمبر الماضي، قبل أن يغيب عن التشكيل الأساسي ودكة البدلاء، بعد خروجه من حسابات المدرب سيموني إنزاجي.

وخلال 8 مواسم ونصف الموسم بقميص الهلال، خاض اللاعب 263 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 3 أهداف.

وأسهم في تحقيق 5 ألقاب للدوري، و3 بطولات لكأس الملك، و3 للسوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا.

