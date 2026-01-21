سولانكي: الفوز على دورتموند بداية تصحيح مسار توتنام في الدوري الإنجليزي

يرى دومينيك سولانكي مهاجم توتنام أن الفوز على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا سيكون بداية تصحيح مسار فريقه في الدوري الإنجليزي.

وفاز توتنام بهدفين دون رد على دورتموند في الدور الرئيسي من دوري الأبطال، ليقترب من التأهل للدور الثاني في دوري أبطال أوروبا.

وسجل سولانكي هدف توتنام الثاني في المباراة، وهو أول هدف يسجله في مباراة يشارك فيها بشكل أساسي منذ بداية الموسم.

ويحتل توتنام المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي، ويلعب المباراة المقبلة ضد بيرنلي وإذا خسر سيكون على بعد 7 نقاط فقط من مراكز الهبوط.

وعندما سُئل عما إذا كان هذا الانتصار قد يكون نقطة تحول في موسم باهت لتوتنهام حتى الآن، قال سولانكي لشبكة TNT Sports: "آمل ذلك.

وقال سولاكني عقب المباراة لـTNT: "لقد قدمنا أداءً جيدًا في دوري الأبطال، وإذا عدنا إلى الموسم الماضي وكيف قدمنا أداءً رائعًا في الدوري الأوروبي، فقد منح ذلك الفريق ثقة بالتأكيد".

وأضاف "نحن نعلم أننا لم نكن جيدين بما يكفي في الدوري الإنجليزي هذا العام، لذا نأمل أن يمنحنا هذا دفعة إضافية، وأن نتحسن في الدوري ونواصل في دوري الأبطال".

وأتم تصريحاته "عندما نكون جميعًا معًا اللاعبون والجهاز والجماهير فهذا هو المفتاح. نحن نادٍ واحد ونسعى للشيء نفسه. علينا تقديم الأداء في الملعب كما فعلنا الليلة ونأمل أن نواصل الانتصارات".

