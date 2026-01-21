أربيلوا: فينيسيوس لا يمكن إيقافه عندما يكون سعيدا.. وما حققه زيدان من الصعب تكراره

كشف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد عن موعد عودة براهيم دياز لتدريبات الفريق.

وفاز ريال مدريد على موناكو بستة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عندما يكون البرنابيو خلف فينيسيوس يكون لاعبًا لا يمكن إيقافه، وعندما يكون سعيدًا يكون أكثر لاعب قادر على تغيير مجريات اللعب، ونحن بحاجة إليه. وأنا سعيد من أجله لأنه يستحق ذلك، كما يستحق التصفيق الذي ناله من الجماهير. لقد كانت ليلة مثالية له ولكل من يتواجد في الملعب".

وواصل "ريال مدريد أربيلوا مرشح لدوري الأبطال؟ لا، ليس ريال مدريد أربيلوا، ولكن أعتقد أن ريال مدريد مرشح دائمًا للتتويج بكل شيء، وخاصة تلك البطولة، ولكن هناك بعض الفرق الرائعة ولا يزال الطريق طويلًا".

وأكمل "أقدر المجهود الذي بذله كل لاعب ووضعهم مصلحة الفريق فوق مصالحهم الشخصية، هذا ما نحتاجه. والأمر لا يخص من لعب فقط، ولكن أيضًا كل من يتدرب ومن شارك في الشوط الثاني. سعيد بعودة كارفاخال للملعب، وسعيد بفران جارسيا، وببداية ميسو، لقد كانت ليلة رائعة للجميع".

وتابع "أؤمن أنه إذا كنت جلست على دكة البدلاء الأخرى لكانت النتيجة نفسها، هذا فوز للاعبين ولموهبتهم ورغبتهم ومجهودهم. الفضل والميداليات تعود إليهم جميعًا وإلى الجماهير، لأنه من دون هذا الدعم وهذه الأجواء من المستحيل أن نلعب بهذه الطريقة. وكما قلت في اليوم الآخر، إذا أردنا تحقيق أي شيء فنحن بحاجة إليهم".

وشدد "مصالحة جماهير البرنابيو؟ لا يزال هناك العديد من المباريات التي يجب لعبها. هذا الأسبوع عقدت مؤتمرات صحفية أكثر من الحصص التدريبية. أفتقد فعلًا بعض الوقت للعمل مع اللاعبين، لكنهم رائعون. وقلت ذلك منذ اليوم الأول: الطريقة التي استقبلوني بها كمدرب بلا خبرة، وحجم المساعدة التي يقدمونها لي، ومودتهم، هذه الروح وهذه العقلية هي ريال مدريد. لقد فهموا ذلك بشكل مثالي، وهذه هي الخطوة الأولى التي يجب أن نخطوها".

وأردف "في المباراة السابقة كان الشوط الأول سيئًا للجميع، وفي المقام الأول لي أنا. وكما يقولون، إذا كان بإمكانك تغيير الـ11 لاعبًا لكنت فعلت، وأول من كان يجب تغييره هو المدرب. وقلت للاعبين إنني لا أستهدف لاعبًا بعينه عندما أجري التبديلات، ولكنني أحاول اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الفريق".

وعن تعيينه كمدرب مؤقت مثل زيدان قال: "وتريدونني أن أفوز بثلاثة ألقاب دوري أبطال متتالية أيضًا؟ ما حدث حينها كان تاريخيًا ولم يحدث من قبل في دوري الأبطال. ما فعله زيدان كان استثنائيًا ومن الصعب تكراره في أي فريق، ولكننا سنحاول القتال على كل شيء هذا الموسم. لدينا مباراة صعبة في الدوري، ولكن بعد تعثر برشلونة أصبحنا أقرب قليلًا".

وأتم "براهيم دياز قدم بطولة رائعة، وأعتقد أن له دورًا كبيرًا في وصول المغرب إلى النهائي. وأنا أتطلع لعودته، وأعتقد أنه أظهر خلال الشهر الحالي أنه شاب موهوب للغاية ويمكنه التأقلم في عدة مراكز. لدينا يوم راحة من التدريبات، ولكنه سيبدأ التدرب يوم الخميس".

ووصل ريال مدريد للنقطة 15 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.