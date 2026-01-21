توماس فرانك: سأحتفل بفوز توتنام على دورتموند بكأسين من النبيذ الأحمر

عبر توماس فرانك المدير الفني لتوتنام الإنجليزي عن سعادته بالفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وفاز توتنام بهدفين دون رد على دورتموند في الدور الرئيسي من دوري الأبطال، ليقترب من التأهل للدور الثاني في دوري أبطال أوروبا.

وقال فرانك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت تلك الطاقة بين الجماهير واللاعبين سحرية".

وبسؤاله هل يستحق البقاء مع الفريق رد قائلا: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالفريق وكل شيء، لكن بالطبع أفهم السؤال".

وأضاف "ما أشعر به طوال الوقت هو أن الجهاز الفني معنا، وأعتقد أن اللاعبين معنا، والملّاك كذلك، الجميع يريد نفس الشيء ونحن على نفس الصفحة".

وأكمل "نقوم بالكثير من الأشياء في الاتجاه الصحيح، وفي المباراة كان أداءً كبيرًا وانتصارًا كبيرًا. بالطبع أنا مدرك جدًا لذلك، لكنني مدرك أيضًا أننا فعلنا ذلك الآن ونحتاج إلى الحفاظ على هذا المستوى وتحويله قليلًا".

وأكد "كما قلت، في بعض المباريات الأخرى كان بإمكاننا الفوز بسهولة، والآن علينا البناء على ذلك".

وأشار "وأنا أرى فريقًا يجري بقوة كبيرة جدًا، وأعتقد أن هذا مؤشر صحي جدًا. هذا مؤشر على ثقافة سليمة، ونحن نبني شيئًا ما خطوة بخطوة".

وأوضح "كان بإمكاننا الحصول على نتائج أفضل في المباريات الثلاث الأخيرة، لكننا لم نفعل ذلك، ومع ذلك نركض بقوة".

وشدد "أعتقد أن الأمر الكبير الآن هو البناء على ذلك بأداء وانتصار أمام بيرنلي".

وعن احتفاله بالفوز بالمباراة أتم تصريحاته قائلا "أعتقد أن كأسين كبيرين من النبيذ الأحمر سيكونان ضروريين، سأستمتع بذلك".

