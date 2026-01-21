بعد غيابه عن التدريب لأسباب عائلية.. سلوت يوضح موقف كوناتي أمام مارسيليا

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 11:42

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي

تحوم الشكوك حول قدرة إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول على المشاركة أمام أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ولم يكن المدافع الفرنسي ضمن قائمة الفريق التي سافرت من ميرسيسايد إلى مارسيليا يوم الثلاثاء بعد غيابه عن التدريب الذي سبق السفر.

وقال سلوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هل بإمكان كوناتي الالتحاق بالفريق قبل انطلاق لقاء مارسيليا؟ إبراهيما لم يسافر معنا إلى فرنسا بسبب أمور عائلية".

وأضاف المدرب الهولندي "سأكتفي بهذا القدر من الحديث عن الأمر، سأتحدث مع كوناتي مجددا يوم الأربعاء".

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن كوناتي غاب عن تدريب ليفربول يوم الثلاثاء لأسباب عائلية.

ويحل ليفربول ضيفا على أولمبيك مارسيليا في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأوضح التقرير أن كوناتي غاب عن التدريب وطار إلى فرنسا لأسباب عائلية.

وأضاف التقرير أن المدافع الفرنسي قد ينضم لاحقا إلى الفريق في مارسيليا.

وشهد تدريب الثلاثاء مشاركة محمد صلاح نجم الفريق بعد عودته من مصر.

Image

وانتهت مهمة صلاح مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بعد الحصول على المركز الرابع.

وسافر الدولي المصري مع فريقه إلى مارسيليا.

