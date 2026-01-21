التجربة العربية الثانية.. الأهلي القطري يتعاقد مع قائد نيجيريا السابق

أتم النادي الأهلي القطري إجراءات التعاقد مع النيجيري ويليام تروست إيكونج.

وانضم إيكونج إلى الأهلي القطري قادما من صفوف الخلود السعودي.

وأعلن الأهلي القطري تعاقده بشكل رسمي مع إيكونج خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسيخوض إيكونج التجربة العربية الثانية، بعدما لعب في الخلود بالدوري السعودي.

He’s here, he’s ready, welcome to the club, William 💚🤍 Let’s make history together 🔥💪🏻 pic.twitter.com/UaXv1gRI5C — النادي الأهلي الرياضي (@ahliqat) January 20, 2026

وكان إيكونج قد أعلن اعتزاله دوليا قبل انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 .

وحصل إيكونج على جائزة أفضل لاعب في النسخة قبل الماضية من كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في كوت ديفوار.

وسبق للمدافع صاحب الـ32 عاما اللعب بصفوف أودينيزي الإيطالي وواتفورد الإنجليزي وخاض العديد من التجارب بالملاعب الأوروبية قبل انتقاله للخلود السعودي في صيف 2024 قادما من باوك اليوناني.