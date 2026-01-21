تقييم مرموش أمام بودو جليمت من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 11:23

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - سوانزي

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك بودو جليمت في المباراة التي جمعتهما بدوري أبطال أوروبا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كبديل في خسارة فريقه أمام الفريق النرويجي بنتيجة 1-3 في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

المباراة كانت الأولى لمرموش عقب العودة بعد نهاية مهمته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من بودو جليمت أمام ريال مدريد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان ريان شرقي بمتوسط تقييم بلغ 6.2 درجة.

يذكر أن لاعب فولفسبورج السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 9 أهداف بقميص السماوي وصنع 3 أهداف.

