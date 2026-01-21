كيفو: 3 أسباب كلفتنا الخسارة من أرسنال

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 11:15

كتب : FilGoal

كيفو- أرسنال ضد إنتر

أرجع كريستيان كيفو مدرب إنتر خسارة فريقه ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا إلى 3 أسباب.

وعاد أرسنال من ملعب سان سيرو بانتصار ثمين على إنتر 3-1 في مباراة أقيمت ضمن الجولة السابعة من منافسات الدور الاول لدوري أبطال أوروبا.

وقال كيفو مدرب إنتر عبر بي إن سبورتس: "خسرنا المباراة بسبب الجودة الفردية للاعبي أرسنال والكثافة الهجومية وعدم استغلالنا للفرص. لقد استطاعوا حسم المباراة بفضل الجودة الفنية، إنهم فريق مميز".

أخبار متعلقة:
أرتيتا: انتصرنا على إنتر بالعقلية.. وأريد الفوز بكل البطولات العلامة الكاملة.. أرسنال يقسو على إنتر بثلاثية في سان سيرو مؤتمر أكانجي: أرسنال ليس الفريق الأقوى في أوروبا مؤتمر كيفو: أرسنال من الأقوى في أوروبا ولكن لن نلعب كمهزومين أستون فيلا يخسر من إيفرتون ويفرط في فرصة تقليص الفارق مع أرسنال

وأضاف "خلقنا العديد من الفرص، وقدمنا كل ما لدينا، وحاولنا الحصول على نقاط المباراة، لكن ذلك لم يحدث".

وسجل جابرييل جيسوس (هدفين) وفيكتور جيوكيريس أهداف أرسنال.

فيما أحرز بيتار سوتشيتش هدف نادي إنتر الوحيد.

أرسنال حقق العلامة الكاملة وحقق 21 نقطة خلال 7 مباريات خاضها بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليتصدر المسابقة.

فيما توقف رصيد إنتر عند النقطة 12 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع حتى 16 مباراة فاصلة أمام الفرق من المركز الـ17 حتى 24، لتحديد المتأهلين الثمانية الآخرين لثمن النهائي.

أرسنال إنتر دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مورينيو: تصرف كورتوا مع تروبين يجعله حارسا عظيما قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - إعادة درامية بين ريال مدريد وبنفيكا انتهت قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ضد بنفيكا مجددا باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا برناردو سيلفا: سعداء للغاية بتجنب خوض ملحق دور الـ16 لهذه الأسباب سلوت يكشف موقف المصابين والغائبين بعد لقاء كاراباج جوارديولا يشيد بأداء مرموش.. ويكشف ما دار أثناء لحظات لقاء بنفيكا وريال مدريد الأخيرة تقييم مرموش أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
أجندة مباريات الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية 39 دقيقة | الكرة المصرية
في غياب رونالدو.. النصر يتصدر الدوري مؤقتا بالفوز على الرياض 43 دقيقة | سعودي في الجول
أجندة الزمالك في فبراير – ختام مجموعات الكونفدرالية ومباراتين في رمضان 44 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم شباب الزمالك يخضع لجراحة الغضروف 52 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إنتر يرفض عرض بورنموث لضم لويس هنريكي 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تليجراف: 3 مرشحين لخلافة جوارديولا في حالة رحيله عن مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
كونتي: نتحدث عن كثرة المباريات في الموسم لكن لا أحد يفعل شيئا ساعة | الكرة الأوروبية
الإعارة الرابعة.. فيورنتينا يضم روجاني من يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/521715/كيفو-3-أسباب-كلفتنا-الخسارة-من-أرسنال