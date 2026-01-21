كيفو: 3 أسباب كلفتنا الخسارة من أرسنال

أرجع كريستيان كيفو مدرب إنتر خسارة فريقه ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا إلى 3 أسباب.

وعاد أرسنال من ملعب سان سيرو بانتصار ثمين على إنتر 3-1 في مباراة أقيمت ضمن الجولة السابعة من منافسات الدور الاول لدوري أبطال أوروبا.

وقال كيفو مدرب إنتر عبر بي إن سبورتس: "خسرنا المباراة بسبب الجودة الفردية للاعبي أرسنال والكثافة الهجومية وعدم استغلالنا للفرص. لقد استطاعوا حسم المباراة بفضل الجودة الفنية، إنهم فريق مميز".

وأضاف "خلقنا العديد من الفرص، وقدمنا كل ما لدينا، وحاولنا الحصول على نقاط المباراة، لكن ذلك لم يحدث".

وسجل جابرييل جيسوس (هدفين) وفيكتور جيوكيريس أهداف أرسنال.

فيما أحرز بيتار سوتشيتش هدف نادي إنتر الوحيد.

أرسنال حقق العلامة الكاملة وحقق 21 نقطة خلال 7 مباريات خاضها بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليتصدر المسابقة.

فيما توقف رصيد إنتر عند النقطة 12 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع حتى 16 مباراة فاصلة أمام الفرق من المركز الـ17 حتى 24، لتحديد المتأهلين الثمانية الآخرين لثمن النهائي.