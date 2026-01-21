فينيسيوس: لا أريد توجيه الأضواء نحوي بسبب أشياء خارج الملعب.. ونحتاج لدعم جماهيرنا

شدد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على ضرورة حصوله على دعم من قبل جماهير الفريق لتعود الأمور إلى طبيعتها.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على موناكو بستة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل فينيسيوس هدفًا في المباراة وصنع ثلاثة أهداف أخرى.

وقال فينيسيوس عبر قناة النادي عقب المباراة: "بدأنا المباراة بتركيز عالٍ ومررنا الكرة بين جانبي الملعب، بهذه الطريقة أستطيع الاستحواذ على الكرة كثيرًا وهذا ما يناسبني".

وواصل "الأضواء دائمًا موجهة نحوي ولا أريد أن أكون كذلك بسبب أمور خارج الملعب، أريد أن يتم الحديث عني لما قدمته لهذا النادي وعليّ أن أبذل قصارى جهدي كل يوم، أحاول أن أقدم كل ما لدي من أجل هذا القميص وهذا النادي الذي منحني الكثير".

وتابع "نحتاج إلى دعم جماهيرنا على أرضنا لتعود الأمور إلى طبيعتها، نريد الفوز وهم يريدون ذلك، وإذا تكاتفنا سيكون هذا الموسم أفضل".

وأتم "تسجيلي للهدف كان لحظة رائعة، لقد قدمت العديد من التمريرات الحاسمة وكان الجميع يحثني على التسجيل، نحن عائلة واحدة وبثقة زملائي وبذل قصارى جهدنا سنحقق الكثير من الإنجازات هذا الموسم".

ووصل ريال مدريد للنقطة 15 في دوري أبطال أوروبا ليحتل المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر.