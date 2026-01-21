أرتيتا: انتصرنا على إنتر بالعقلية.. وأريد الفوز بكل البطولات

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 11:00

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

شدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب إنتر.

وعاد أرسنال من ملعب سان سيرو بانتصار ثمين على إنتر 3-1 في مباراة أقيمت ضمن الجولة السابعة من منافسات الدور الاول لدوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا عبر بي إن سبورتس: "لعبنا بشكل واقعي، وعندما تلعب في سان سيرو وأمام خصم كهذا (إنتر)، فإنك تكون أمام اختبار حقيقي لمستواك. العقلية وأسلوب اللعب والإصرار كانت أسباب هذا الانتصار المهم للغاية".

وأضاف "دوري أبطال أوروبا أم الدوري الإنجليزي؟ أريد الفوز بكل بطولة وبكل مباراة. نحن نأخذ كل مباراة على حدة، وعقليتنا هي تحقيق الانتصارات".

وسجل جابرييل جيسوس (هدفين) وفيكتور جيوكيريس أهداف أرسنال.

فيما أحرز بيتار سوتشيتش هدف نادي إنتر الوحيد.

أرسنال حقق العلامة الكاملة وحقق 21 نقطة خلال 7 مباريات خاضها بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليتصدر المسابقة.

فيما توقف رصيد إنتر عند النقطة 12 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع حتى 16 مباراة فاصلة أمام الفرق من المركز الـ17 حتى 24، لتحديد المتأهلين الثمانية الآخرين لثمن النهائي.

