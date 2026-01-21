مواعيد مباريات الأربعاء 21 يناير - انطلاق أمم إفريقيا لليد.. ودوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 10:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

تنطلق اليوم بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد بمشاركة منتخب مصر.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.

سموحة × فاركو.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

أمم إفريقيا لكرة اليد

مصر × الجابون.. 12:00 مساء - أون سبورت 1.

الدوري السعودي

ضمك × النصر.. 7:30 مساء - ثمانية.

دوري أبطال أوروبا

جالاتاسراي × أتلتيكو مدريد.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس.

كاراباج × آينتراخت فرانكفورت.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس.

سلافيا براج × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

نيوكاسل × إيندهوفن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

أولمبيك مارسيليا × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

يوفنتوس × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

تشيلسي × بافوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

بايرن ميونيخ × يونيون سان جيلوا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

أتالانتا × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

كأس مصر

زد × المصري.. 2:30 مساء - أون سبورت 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات الأربعاء دوري أبطال أوروبا الدوري المصري أمم إفريقيا لكرة اليد مصر
