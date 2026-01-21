مواعيد مباريات الأربعاء 21 يناير - انطلاق أمم إفريقيا لليد.. ودوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 21 يناير 2026 - 10:22
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد بمشاركة منتخب مصر.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا × الاتحاد السكندري.. 5:00 مساء - أون سبورت 1.
سموحة × فاركو.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
أمم إفريقيا لكرة اليد
مصر × الجابون.. 12:00 مساء - أون سبورت 1.
الدوري السعودي
ضمك × النصر.. 7:30 مساء - ثمانية.
دوري أبطال أوروبا
جالاتاسراي × أتلتيكو مدريد.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس.
كاراباج × آينتراخت فرانكفورت.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس.
سلافيا براج × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
نيوكاسل × إيندهوفن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
أولمبيك مارسيليا × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
يوفنتوس × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
تشيلسي × بافوس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
بايرن ميونيخ × يونيون سان جيلوا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
أتالانتا × أتلتيك بلباو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.
كأس مصر
زد × المصري.. 2:30 مساء - أون سبورت 2.
