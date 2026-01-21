الرابع.. الوداد يتعاقد مع البوليفي بانياكا

فريق الوداد

أتم نادي الوداد المغربي تعاقده مع المهاجم البوليفي موزيس بانياكا.

موزيس بانياكا

النادي : الوداد الرياضي

الوداد الرياضي

وانضم بانياكا إلى الوداد قادما من نادي ألويز ريدي البوليفي.

وأعلن الوداد تعاقده مع بانياكا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وبات المهاجم البوليفي رابع صفقات الوداد خلال الانتقالات الشتوية بعد الثلاثي: صلاح الدين مصدق ونعيم بيار ووسام بن يدر.

المهاجم البوليفي صاحب الـ 18 عاما لعب مع فريقه 103 مباراة وسجل 23 هدفا وصنع 15 آخرين بجميع المسابقات.

وكان الوداد قد أعلن من أيام تعاقده مع صلاح مصدق بعد فسخ تعاقده مع الزمالك لتأخر مستحقاته.

وانضم صلاح مصدق إلى الزمالك في انتقالات يناير 2025 قادما من نهضة الزمامرة.

وضم الزمالك صلاح مصدق مقابل 300 ألف دولار لمدة 3 مواسم ونصف.

ويحمل صلاح مصدق الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ولعب صاحب الـ26 عاما في صفوف نهضة الزمامرة منذ صيف 2024.

وسبق لمصدق اللعب في أندية الفتح الرباطي وحسنية أغادير بالدوري المغربي.

