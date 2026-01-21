جوارديولا: فريق بودو جليمت لم يفاجئني.. ورودري انضم لقائمة طويلة من الغائبين

أثنى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أداء فريق بودو جليمت النرويجي.

سقط مانشستر سيتي الإنجليزي أمام بودو جليمت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة السابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة لـ TNT Sports "أداء فريق بودو جليمت؟ "لم يفاجئوني. لقد لعبوا في نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي. لذا فهم فريق من الطراز الرفيع، لقد لعبوا بشكل جيد للغاية".

وتحدث عن أداء فريقه "كان اللاعبون ملتزمين بشكل لا يصدق، وخاصة في مباراة 10 ضد 11 من حيث الطريقة التي قاتلوا بها، لكن كل شيء ضدنا. فتسجيل الخصم هدفين في دقيقتين يجعل الأمور أكثر صعوبة."

وأكمل "لقد استعدنا توازننا بعد الهدف الأول، ولكن بعد ذلك أصبح الأمر أكثر صعوبة، مع البطاقة الحمراء."

وأضاف "اللاعب الذي طُرد من الملعب كان لاعب الوسط المخضرم رودري، الذي حصل على إنذارين في غضون دقيقة واحدة، وهذا يعني أنه سيغيب عن المباراة الحاسمة الأخيرة في مرحلة الدوري ضد جالات سراي الأسبوع المقبل، ليُضاف إلى قائمة اللاعبين غير المتاحين في الوقت الحالي."

وتلقى رودري بطاقتين خلال 53 ثانية كثاني أقصر مدة بين البطاقتين للاعب إنجليزي في دوري أبطال أوروبا بعد طرد واين رودني مع مانشستر يونايتد ضد فياريال في سبتمبر 2005 بـ 4 ثوان.

ويغيب عن مانشستر سيتي نيكو جونزاليس، وسافينيو، وروبن دياش، وأوسكار بوب، وجون ستونز، وجفارديول، وكوفاسيتش، وماتياس نونيز بسبب الإصابة.

كما يغيب سيمينيو، ومارك جيهي الصفقات الجديدتان بسبب عدم التسجيل أوروبيا، إذ تشارك الصفقات الجديدة بدءًا من المرحلة المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمته الثانية على التوالي، بعدما سقط بثنائية نظيفة مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي أمام جاره يونايتد في ديربي مانشستر.

بتلك النتيجة توقف رصيد مانشستر سيتي عند 13 نقطة في المركز الرابع، قبل استئناف مباريات الجولة السابعة، والتي ستهدد مركزه ضمن الثمانية الكبار المتأهلين مباشرة إلى الدور ثمن النهائي.

أما بودو جليمت فارتقى للمركز الـ26 برصيد 6 نقاط، وحافظ على آماله في خوض الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع حتى 16 مباراة فاصلة أمام الفرق من المركز الـ17 حتى 24، لتحديد المتأهلين الثمانية الآخرين لثمن النهائي.