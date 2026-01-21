جوارديولا: فريق بودو جليمت لم يفاجئني.. ورودري انضم لقائمة طويلة من الغائبين

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 00:38

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أثنى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أداء فريق بودو جليمت النرويجي.

سقط مانشستر سيتي الإنجليزي أمام بودو جليمت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الجولة السابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة لـ TNT Sports "أداء فريق بودو جليمت؟ "لم يفاجئوني. لقد لعبوا في نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي. لذا فهم فريق من الطراز الرفيع، لقد لعبوا بشكل جيد للغاية".

أخبار متعلقة:
هالاند: الخسارة أمام بودو جليمت مخجلة.. وهناك شيئا مفقودا أربيلوا: الفوز على موناكو يحسب للاعبين.. وأتمنى ألا يكون أسينسيو قد أصيب تشواميني: كانت ليلة جميلة في البرنابيو.. وشاهدتهم فينيسيوس الحقيقي

وتحدث عن أداء فريقه "كان اللاعبون ملتزمين بشكل لا يصدق، وخاصة في مباراة 10 ضد 11 من حيث الطريقة التي قاتلوا بها، لكن كل شيء ضدنا. فتسجيل الخصم هدفين في دقيقتين يجعل الأمور أكثر صعوبة."

وأكمل "لقد استعدنا توازننا بعد الهدف الأول، ولكن بعد ذلك أصبح الأمر أكثر صعوبة، مع البطاقة الحمراء."

وأضاف "اللاعب الذي طُرد من الملعب كان لاعب الوسط المخضرم رودري، الذي حصل على إنذارين في غضون دقيقة واحدة، وهذا يعني أنه سيغيب عن المباراة الحاسمة الأخيرة في مرحلة الدوري ضد جالات سراي الأسبوع المقبل، ليُضاف إلى قائمة اللاعبين غير المتاحين في الوقت الحالي."

وتلقى رودري بطاقتين خلال 53 ثانية كثاني أقصر مدة بين البطاقتين للاعب إنجليزي في دوري أبطال أوروبا بعد طرد واين رودني مع مانشستر يونايتد ضد فياريال في سبتمبر 2005 بـ 4 ثوان.

ويغيب عن مانشستر سيتي نيكو جونزاليس، وسافينيو، وروبن دياش، وأوسكار بوب، وجون ستونز، وجفارديول، وكوفاسيتش، وماتياس نونيز بسبب الإصابة.

كما يغيب سيمينيو، ومارك جيهي الصفقات الجديدتان بسبب عدم التسجيل أوروبيا، إذ تشارك الصفقات الجديدة بدءًا من المرحلة المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمته الثانية على التوالي، بعدما سقط بثنائية نظيفة مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي أمام جاره يونايتد في ديربي مانشستر.

بتلك النتيجة توقف رصيد مانشستر سيتي عند 13 نقطة في المركز الرابع، قبل استئناف مباريات الجولة السابعة، والتي ستهدد مركزه ضمن الثمانية الكبار المتأهلين مباشرة إلى الدور ثمن النهائي.

أما بودو جليمت فارتقى للمركز الـ26 برصيد 6 نقاط، وحافظ على آماله في خوض الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع حتى 16 مباراة فاصلة أمام الفرق من المركز الـ17 حتى 24، لتحديد المتأهلين الثمانية الآخرين لثمن النهائي.

مانشستر سيتي جوارديولا دوري أبطال أوروبا بودو جليمت
نرشح لكم
برشلونة يعلن الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2029 مورينيو: تصرف كورتوا مع تروبين يجعله حارسا عظيما قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - إعادة درامية بين ريال مدريد وبنفيكا انتهت قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ضد بنفيكا مجددا باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا برناردو سيلفا: سعداء للغاية بتجنب خوض ملحق دور الـ16 لهذه الأسباب سلوت يكشف موقف المصابين والغائبين بعد لقاء كاراباج جوارديولا يشيد بأداء مرموش.. ويكشف ما دار أثناء لحظات لقاء بنفيكا وريال مدريد الأخيرة
أخر الأخبار
مباشر الدوري - كهرباء الإسماعيلية (0)-(0) الزمالك.. انطلاق المباراة 24 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: ريال مدريد يستعد لصيف ساخن في الميركاتو القادم 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيليجريني: سيميوني علامة فارقة في الكرة الإسبانية ونسعى للتأهل لنهائي الكأس 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
كامبوس: تابعت بيدري منذ نشأته وتوقعت نجاحه الباهر 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
"من نادي القرن".. الكرمة العراقي يضم أحمد عبد القادر 45 دقيقة | ميركاتو
تشكيل الزمالك - بعد الإعلان الرسمي.. تبديل اضطراري بخروج بيزيرا 49 دقيقة | الدوري المصري
الثالث على التوالي.. حسام أشرف يقود سموحة لفوز قاتل أمام بيراميدز في الدوري 53 دقيقة | الدوري المصري
صلاح محسن "الهداف" أهدر ركلة جزاء.. تعادل المصري وزد يحرمهما من المربع الذهبي 55 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/521710/جوارديولا-فريق-بودو-جليمت-لم-يفاجئني-ورودري-انضم-لقائمة-طويلة-من-الغائبين