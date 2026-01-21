هالاند: الخسارة أمام بودو جليمت مخجلة.. وهناك شيئا مفقودا

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 00:36

كتب : FilGoal

وصف إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، خسارة فريقه أمام بودو جليمت النرويجي في الجولة السابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا بـ "المخجلة".

سقط مانشستر سيتي الإنجليزي أمام بودو جليمت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في أول فوز في تاريخ الفريق النرويجي بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال هالاند في تصريحات عقب المباراة لقناة TNT Sports: "هزيمة مخجلة، لقد بذلنا قصارى جهدنا، ولكن من الواضح أن هناك شيئًا ما مفقودًا".

وأكمل "أتحمل المسؤولية الكاملة، إلى جانب رودري، وتيجاني ريندرز، نحن اللاعبين ذوي الخبرة."

وتابع "لا أريد إلقاء اللوم على أحد، لكننا بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية."

وأضاف "نحن مانشستر سيتي. لا يمكننا أن نخرج من الملعب دون الفوز بالمباريات. لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا."

وقدم اعتذاره "أعتذر للجميع؛ لكل مشجع من مشجعي مانشستر سيتي ولكل مشجع سافر اليوم، في النهاية، إنه أمر محرج. لقد لعب فريق بودو كرة قدم رائعة، وفي النهاية، يستحقون ذلك."

وأتم "بصراحة، لا أعرف ماذا أقول، لأنني لا أملك الإجابات. كل ما يمكنني قوله هو آسف، أحاول أن أبذل قصارى جهدي. هذه وظيفتي. سأحاول الاستعداد للمباراة القادمة، لأن هناك مباراة أخرى بعد أربعة أيام. علينا أن نحاول التعافي مجدداً."

وتلقى مانشستر سيتي هزيمته الثانية على التوالي، بعدما سقط بثنائية نظيفة مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي أمام جاره يونايتد في ديربي مانشستر.

بتلك النتيجة توقف رصيد مانشستر سيتي عند 13 نقطة في المركز الرابع، قبل استئناف مباريات الجولة السابعة، والتي ستهدد مركزه ضمن الثمانية الكبار المتأهلين مباشرة إلى الدور ثمن النهائي.

أما بودو جليمت فارتقى للمركز الـ26 برصيد 6 نقاط، وحافظ على آماله في خوض الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع حتى 16 مباراة فاصلة أمام الفرق من المركز الـ17 حتى 24، لتحديد المتأهلين الثمانية الآخرين لثمن النهائي.

