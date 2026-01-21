أربيلوا: الفوز على موناكو يحسب للاعبين.. وأتمنى ألا يكون أسينسيو قد أصيب

يرى ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، أن فوز فريقه على موناكو جاء بفضل اللاعبين وليس المدرب.

وحقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على موناكو بستة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا عبر شبكة موفيستار عقب المباراة: "أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة في ملعبنا وأمام جماهيرنا، اللاعبون استمتعوا بأنفسهم وسجلنا أهدافًا رائعة، وهذا ما نريد أن نراه".

وواصل: "فزنا بالمباراة عن طريق اللاعبين ومجهودهم وجودتهم، وليس بعمل المدرب الجديد، القليل الذي طلبته منهم استوعبوه فورًا، أحب الروح والعقلية، وهذا هو ريال مدريد، والعقلية التي أحبها وما تريد الجماهير مشاهدته".

وتابع: "أتمنى ألا يكون راؤول أسينسيو قد تعرض لإصابة قوية، لأنه قدم جهدًا كبيرًا بالفعل، لقد شعر ببعض الألم وقررنا استبداله".

وشدد: "كل لاعب ظهر بشكل جيد، ماستانتونو وأردا وفينيسيوس ومبابي وبيلينجهام، لقد كان يومًا رائعًا للجميع، ونرغب حقًا في التأكيد على أهمية دعمهم، ونحن سعداء جدًا، كانت ليلة للاستمتاع".

وأضاف: "أعتقد أن فينيسيوس بعد الهدف احتضن جماهير ريال مدريد أكثر من احتضاني، الجميع سعداء بسبب العلاقة بين فينيسيوس والجماهير، وسنستمتع به".

وأتم: "احتفال بيلينجهام؟ طالما اللاعب يسجل فليحتفل كما يريد".

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 15 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد موناكو دوري أبطال أوروبا ألفارو أربيلوا
