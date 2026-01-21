تشواميني: كانت ليلة جميلة في البرنابيو.. وشاهدتهم فينيسيوس الحقيقي

يرى أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، أن فينيسيوس جونيور زميله بالفريق قد أظهر مستواه الحقيقي ضد موناكو.

وفاز ريال مدريد على موناكو بستة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال تشواميني للصحفيين عقب المباراة: "كان الفوز مهمًا جدًا، نفوز بالمباريات ولكن لا يزال بإمكاننا التحسن، وأعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة منذ البداية إلى النهاية مع تسجيل العديد من الأهداف، ولعبنا بشكل جيد، وعلينا الاستمرار على هذا المنوال".

وتابع: "ضغطنا كفريق واحد بمساعدة الجميع سواء المهاجمين أو لاعبي الوسط أو الدفاع، ولعبنا مباراة جيدة للغاية، وعلينا الاستمرار".

وأضاف: "لقد شاهدتم فينيسيوس الحقيقي ضد موناكو".

وأتم: "جماهيرنا تكون سعيدة عندما نلعب بشكل جيد، وقد كانت ليلة جميلة في سانتياجو برنابيو".

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة الـ15 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.

