أبطال أوروبا - سقوط قاتل لـ سان جيرمان.. وتوتنام يقترب من التأهل مباشرة لثمن النهائي

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 00:17

كتب : FilGoal

توتنام أمام دورتموند

عاد توتنام هوتسبير الإنجليزي للانتصارات مجددا، بعدما حقق الفوز على حساب بروسيا دورتموند الألماني بثنائية نظيفة في الجولة السابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير إنجليزية كشفت عن دراسة إدارة توتنام لإجراء تغيير فني بالإطاحة بـ توماس فرانك مدرب الفريق، بسبب تراجع نتائج الفريق.

توتنام حقق الفوز الأول له بعد 4 مباريات بكافة البطولات، إذ يعود آخر فوز للسبيرز ليوم 28 ديسمبر أمام كريستال بالاس.

سجل ثنائية توتنام كريستيان روميرو في الدقيقة 14، ودومينيك سولانكي في الدقيقة 37.

توتنام رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد دورتموند عند 11 نقطة في المركز الـ12.

ويخرج توتنام في الجولة المقبلة لمواجهة أينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

كما سقط حامل اللقب باريس سان جيرمان خارج أرضه، أمام سبورتنج لشبونة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

الأهداف الثلاثة جاءت في الدقائق الأخيرة، إذ تقدم أصحاب الأرض عن طريق لويس خافيير سواريز في الدقيقة 74.

تعادل بعدها خفيتشا كفاراتسخيليا لصالح سان جيرمان في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، نجح لويس خافيير سواريز في أن يعيد التقدم لفريقه بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

سبورتنج لشبونة نجح في إلحاق الهزيمة الثانية لباريس، ليعادله في عدد النقاط بعد 7 جولات بـ 13نقطة.

باريس سان جيرمان يحل خامسا بفارق الأهداف، ويليه سبورتنج لشبونة، ثم مانشستر سيتي وأتالانتا بنفس الرصيد.

وخاض مانشستر سيتي مباراة تلك الجولة وسقط خارج ملعبه أمام بودو جليمت، فيما يخوض أتالانتا مباراة الجولة السابعة أمام أتلتيك بلباو العاشرة مساء الأربعاء.

وفي مباريات أخرى بالجولة ذاتها، فاز أولمبياكوس على حساب ضيفه باير ليفركوزن 2-0 سجلهما كوستينيا في الدقيقة 2، ومهدي طارمي في الدقيقة 45+1.

وسقط فياريال على ملعبه أمام أياكس 2-1.

تقدم فياريال في الدقيقة 49 عن طريق تاني ألواسيي، قبل أن ينجح أوسكار جلوخ في تسجيل التعادل لبطل هولندا في الدقيقة 61.

وسجل أوليفير إيفاردسين هدف الفوز لأياكس في الدقيقة 90.

أياكس رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز 31، فيما توقف رصيد فياريال عند نقطة وحيدة في المركز قبل الأخير.

وتعادل كوبنهاجن الدنماركي أمام نابولي الإيطالي بهدف لكل فريق.

تقدم لنابولي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل جوردان لارسون في الدقيقة 72.

وتمسك بطل الدنمارك بلعب الملحق المؤهل لثمن النهائي بعدما رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ24، فيما يسبقه نابولي في المركز 23 بنفس الرصيد

وكان كلوب بروج البلجيكي نجح في اكتساح مضيفه كيرات ألماتي بطل كازاخستان بنتيجة 4-1 في وقت سابق اليوم.

توتنام باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
