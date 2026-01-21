انتهت الصافرات؟ فينيسيوس يبدع ويقود ريال مدريد لفوز كبير على موناكو بسداسية

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على موناكو بستة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

المباراة شهدت تألق فينيسيوس جونيور الذي سجل هدفًا وصنع ثلاثة أهداف بعد أن بدأ المباراة وسط صافرات الاستهجان ضده، ولكن ربما عقب تلك المباراة قد تتوقف تلك الصافرات ويعود الدعم من جماهير البرنابيو له وللفريق بالكامل.

سجل سداسية ريال مدريد في المباراة كل من فينيسيوس جونيور، وفرانكو ماستانتونو، وجود بيلينجهام، وكيليان مبابي الذي أحرز هدفين، وكيهرير بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة الـ15 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد موناكو عند النقطة 9 في المركز الـ20.

ووصل فينيسيوس للصناعة رقم 30 في تاريخه مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، ليكون على بعد صناعة واحدة من أكثر صانعي الأهداف في تاريخ النادي، والذي ينفرد برقمه كريستيانو رونالدو برصيد 31 صناعة.

ووصل مبابي للهدف رقم 11 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليكون أكثر المسجلين في الدور الأول بتاريخ البطولة، بالتساوي مع رونالدو أيضًا.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بثلاثي هجومي مكون من فرانكو ماستانتونو، وكيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.

مبابي يقود هجوم الميرينجي👑 تشكيل ريال مدريد في مواجهة موناكو بدوري أبطال أوروبا 📋#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/GOcU4nlIQf — FilGoal (@FilGoal) January 20, 2026

أحداث المباراة

تقدم ريال مدريد مبكرًا بعد 5 دقائق من بداية المباراة عن طريق مبابي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا تمريرة من فالفيردي.

وأهدر أنسو فاتي فرصة هدف التعادل في الدقيقة 19 بتسديدة طائشة من أمام المرمى.

ومن جديد عاد مبابي للتسجيل في الدقيقة 26 مستغلًا تمريرة من فينيسيوس جونيور أمام المرمى الخالي.

وكاد جوردان تيزي أن يسجل هدف تقليص الفارق لموناكو في الدقيقة 31، ولكن كرته ارتدت من العارضة.

وفي الشوط الثاني سجل ماستانتونو الهدف الثالث مستغلًا تمريرة جديدة من فينيسيوس في الدقيقة 52.

وبعد 3 دقائق عاد فينيسيوس ليصنع من جديد، ولكن تلك المرة سجل كيهرير بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 62 سجل فينيسيوس جونيور الهدف الخامس بنفسه تلك المرة بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وأحرز تيزي هدف تقليص الفارق لموناكو في الدقيقة 72 بعد خطأ فادح من داني سيبايوس في التمرير.

وأنهى بيلينجهام سداسية ريال مدريد في الدقيقة 80 مستغلًا تمريرة من فالفيردي، لينفرد ويمر من الحارس ويضع الكرة في الشباك.

ريال مدريد سيلعب في الجولة الأخيرة ضد بنفيكا، بينما يلتقي موناكو مع يوفنتوس.