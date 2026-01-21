خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 00:06

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - أليو ديانج

تلقى الأهلي عرضا رسميا من نادي فالنسيا الإسباني لضم أليو ديانج لاعب وسط الأحمر ومنتخب مالي.

وعلم FilGoal.com أن فالنسيا قدم عرضا للأهلي لشراء ديانج مقابل 500 ألف يورو.

وأن النادي الأهلي يدرس حاليا العرض من الناحية المالية والفنية.

كما يستطلع رأي يس توروب المدير الفني للفريق في رحيل اللاعب.

وأوضحت إذاعة Radioesport914 الإسبانية أن اسم أليو ديانج ضمن القائمة المطروحة لتعزيز خط وسط فالنسيا هذا الشتاء.

وأضاف التقرير أن ملف اللاعب مطروح بجدية في فالنسيا، مع وجود خيارات أخرى أيضا.

ويحتل فالنسيا المركز الـ17 في جدول الدوري الإسباني بعد مرور 20 جولة.

قبل أيام، أبلغ أليو ديانج النادي الأحمر برغبته في الرحيل خلال شهر يناير الجاري.

وقال مصدر مقرب من ديانج لـFilGoal.com: "اللاعب أبلغ الأهلي برغبته في الرحيل خلال يناير الجاري ويمتلك عرضا من أحد أندية الدوري الإسباني".

وأضاف "النادي الإسباني يريد شراء ما تبقى في عقد ديانج مقابل 500 ألف دولار".

وأكمل "في حالة عدم موافقة الأهلي على العرض سيستمر ديانج مع الأحمر لنهاية الموسم ثم يرحل مجانا".

وأتم تصريحاته "ديانج يحب الأهلي ولن يلعب في مصر إلا مع الفريق الأحمر، لكنه يريد خوض تجربة أخرى في أوروبا".

وشارك ديانج مع منتخب مالي في كأس الأمم الإفريقية في المغرب، قبل الخروج من ربع النهائي أمام السنغال.

ولعب ديانج الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى الخلود السعودي.

الأهلي أليو ديانج فالنسيا
