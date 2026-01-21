العلامة الكاملة.. أرسنال يقسو على إنتر بثلاثية في سان سيرو

حقق أرسنال انتصارا ثمينا على إنتر بثلاثية ضمن دوري أبطال أوروبا.

وفاز أرسنال على إنتر 3-1 في مباراة أقيمت على ملعب سان سيرو ضمن الجولة السابعة من الدور الأول للمسابقة.

وسجل جابرييل جيسوس (هدفين) وفيكتور جيوكيريس أهداف أرسنال.

فيما أحرز بيتار سوتشيتش هدف نادي إنتر الوحيد.

أرسنال حقق العلامة الكاملة وحقق 21 نقطة خلال 7 مباريات خاضها بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليتصدر المسابقة.

فريق المدرب ميكيل أرتيتا سجل 20 هدفا واستقبلت شباكه هدفين فقط.

فيما توقف رصيد إنتر عند النقطة 12 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع حتى 16 مباراة فاصلة أمام الفرق من المركز الـ17 حتى 24، لتحديد المتأهلين الثمانية الآخرين لثمن النهائي.

وصف المباراة

بدأ أرسنال المباراة بضغط قوي على مرمى إنتر للتسجيل مبكرا.

وسدد لويس سكيلي كرة خطيرة أبعدها دفاع إنتر بصعوبة في الدقائق الأولى.

ونجح جابرييل جيسوس في تسجيل الهدف الأول بعد متابعة لكرة مرتدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة.

video:1

وأهدر جيسوس فرصة تسجيل الهدف الثاني للمدفعجية بعد عرضية متقنة من ميكيل ميرينو.

وأدرك بيتار بيتار سوتشيتش هدف التعادل لنادي إنتر بعد تسديدة صاروخية في الدقيقة 18.

video:2

وواصل أرسنال ضغطه الهجومي للتقدم مجددا وكثف محاولاته على مرمى يان سومير حارس إنتر.

ونجح جيسوس في تسجيل الهدف الثاني بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 31.

video:3

ومع بداية الشوط الثاني أهدر ماركو ستورام فرصة محققة للتعادل لإنتر.

ومرر تورام كرة إلى لويس إنريكي المنطلق لكنه سددها بغرابة أعلى المرمى.

واستغل فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال كرة على حدود منطقة الجزاء وسدد ببراعة في شباك إنتر مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 84.