خبر في الجول – الأهلي يقرر رفع اسم داري من قائمة الفريق لقيد بلعمري

قرر الأهلي رفع اسم المدافع المغربي أشرف داري من قائمة الفريق وذلك من أجل إتاحة الفرصة لقيد لاعب أجنبي آخر.

أشرف داري النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر رفع اسم أشرف داري، وذلك لقيد مواطنه يوسف بلعمري في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.

وذلك استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

وسيبحث الأهلي عن أحد العروض لأشرف داري ليخرج على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

ويصل يوسف بلعمري إلى القاهرة مساء غدا الأربعاء، من أجل الانتظام مع الأهلي والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وانضم يوسف بلعمري للأهلي قادما من الرجاء المغربي.

وتواجد يوسف بلعمري مع منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية، والتي خسرها المغرب في النهائي أمام السنغال.

ولذلك تأخر بلعمري في الانضمام للأهلي لحين نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية.