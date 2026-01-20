جيرونا يعلن ضم تير شتيجن على سبيل الإعارة

أعلن جيرونا ضم مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، رسميا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، قد أعلن انتقال تير شتيجن إلى جيرونا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سلافيا براج: "تير شتيجن أخبرنا هذا الصباح بانتقاله إلى جيرونا".

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو كشفت عن تحمل برشلونة 90٪ من راتبه لتسهيل الصفقة، ومنحه فرصة المشاركة بانتظام.

وفتح برشلونة الباب لرحيل حارسه في ظل تواجد فويتشيك تشيزني بجانب جوان جارسيا في حراسة المرمى.

وشارك تير شتيجن في 423 مباراة مع برشلونة منذ انضمامه من بوروسيا مونشنجلادباخ في عام 2014.

وفاز بـ 17 لقباً خلال تلك الفترة، لكن الإصابات قلصت وقت لعبه منذ تعيين فليك في عام 2024.

وتوج شتيجن بألقاب دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب للدوري الإسباني، ومثلهم لكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وغاب تير شتيجن عن المشاركة بشكل أساسي في الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة، بالإضافة للأشهر الأربعة الأولى من الموسم الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر.