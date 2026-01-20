خبر في الجول - الزمالك يستقر على إعارة سيف جعفر.. ويمنحه حرية الاختيار

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 23:38

كتب : FilGoal

سيف جعفر - الزمالك - ديكاداها

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل سيف فاروق جعفر خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة.

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية بالدوري المصري حتى 8 فبراير.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك استقر على إعارة سيف جعفر في الانتقالات الشتوية الجارية، ومنح اللاعب حرية اختيار النادي الذي سينتقل إليه.

ويعد نادي البنك الأهلي الذي يقوده أيمن الرمادي مدرب الزمالك السابق، من أبرز المهتمين بضم سيف فاروق جعفر.

وبدأ سيف مسيرته من قطاع الناشئين بالزمالك وسبق له الخروج على سبيل الإعارة لسموحة في عام 2020.

ولعب سيف 35 مباراة سابقة مع الزمالك سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين قبل أن ينتقل إلى بيراميدز.

وعاد سيف للزمالك بعد 6 أشهر من رحيله إلى بيراميدز في صفقة مجانية في الصيف قبل الماضي.

وبشكل عام خاض سيف جعفر70 مباراة مع الزمالك وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

