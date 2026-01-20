مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول آخر تطورات ملف ضم هيثم حسن

كشف مصدر من منتخب مصر آخر تطورات ملف ضم هيثم حسن لاعب ريال أوفيدو الإسباني للمنتخب المصري.

وينحدر اللاعب من أصول مصرية تونسية فرنسية، ويحق له تمثيل أحد المنتخبات الثلاثة.

وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com : ملف هيثم حسن، لاعب ريال أوفيدو الإسباني، معلق بسبب عدم حسم اللاعب موقفه بعد التفاوض مع اتحاد الكرة حول ارتداء قميص منتخب مصر

إبراهيم حسن تواصل مع اللاعب، وكذلك لجنة متابعة اللاعبين أصحاب الجنسية المصرية في الخارج، ولكن اللاعب ووكلاؤه لم يعطوا اتحاد الكرة أي رد، رغم رغبة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في ضمه

ما تردد عن طلب هيثم حسن مقابل مالي للعب مع منتخب مصر غير صحيح، واللاعب لم يتطرق للحديث حول أمور مالية حتى اللحظة

اتحاد الكرة يحاول التواصل مع اللاعب في الفترة الحالية مرة أخرى لسماع رده النهائي.

