مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول آخر تطورات ملف ضم هيثم حسن

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 23:20

كتب : محمد جمال

هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو

كشف مصدر من منتخب مصر آخر تطورات ملف ضم هيثم حسن لاعب ريال أوفيدو الإسباني للمنتخب المصري.

هيثم حسن

النادي : ريال أوفييدو

مصر

وينحدر اللاعب من أصول مصرية تونسية فرنسية، ويحق له تمثيل أحد المنتخبات الثلاثة.

وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com : ملف هيثم حسن، لاعب ريال أوفيدو الإسباني، معلق بسبب عدم حسم اللاعب موقفه بعد التفاوض مع اتحاد الكرة حول ارتداء قميص منتخب مصر

أخبار متعلقة:
إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم 4 مراكز.. المغرب الأول على إفريقيا والثامن عالميا بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر وصول بعثة منتخب مصر من المغرب

إبراهيم حسن تواصل مع اللاعب، وكذلك لجنة متابعة اللاعبين أصحاب الجنسية المصرية في الخارج، ولكن اللاعب ووكلاؤه لم يعطوا اتحاد الكرة أي رد، رغم رغبة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في ضمه

ما تردد عن طلب هيثم حسن مقابل مالي للعب مع منتخب مصر غير صحيح، واللاعب لم يتطرق للحديث حول أمور مالية حتى اللحظة

اتحاد الكرة يحاول التواصل مع اللاعب في الفترة الحالية مرة أخرى لسماع رده النهائي.

ويلعب هيثم حسن في ريال أوفييدو الإسباني، ويمتلك اللاعب أكثر من جنسية ويحق له تمثيل أحد منتخبات مصر أو تونس.

منتخب مصر هيثم حسن
نرشح لكم
إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تواجه تونس وديا قبل المونديال تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم 4 مراكز.. المغرب الأول على إفريقيا والثامن عالميا بمشاركة مصر وإسبانيا والأرجنتين.. قطر تعلن عن مهرجان كرة القدم في الدوحة بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر "لتشكيكه في إنجازات المنتخب".. الأعلى للإعلام يقرر منع ميدو من الظهور أمم إفريقيا – مع صورة جماعية.. التوأم حسن يشكر الصحفيين المصريين في المغرب أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة
أخر الأخبار
الرابع.. الوداد يتعاقد مع البوليفي بانياكا 4 ساعة | الوطن العربي
جوارديولا: فريق بودو جليمت لم يفاجئني.. ورودري انضم لقائمة طويلة من الغائبين 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند: الخسارة أمام بودو جليمت مخجلة.. وهناك شيئا مفقودا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أربيلوا: الفوز على موناكو يحسب للاعبين.. وأتمنى ألا يكون أسينسيو قد أصيب 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشواميني: كانت ليلة جميلة في البرنابيو.. وشاهدتهم فينيسيوس الحقيقي 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - سقوط قاتل لـ سان جيرمان.. وتوتنام يقترب من التأهل مباشرة لثمن النهائي 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت الصافرات؟ فينيسيوس يبدع ويقود ريال مدريد لفوز كبير على موناكو بسداسية 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521699/مصدر-من-منتخب-مصر-يكشف-لـ-في-الجول-آخر-تطورات-ملف-ضم-هيثم-حسن