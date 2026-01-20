أبطال أوروبا - فوز تاريخي.. مانشستر سيتي يسقط أمام بودو جليمت بثلاثية

سقط مانشستر سيتي الإنجليزي أمام بودو جليمت النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة السابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح بودو جليمت في تحقيق أول فوز في تاريخه بدو المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتواجد عمر مرموش المهاجم المصري، كبديل، قبل أن يشارك في الدقيقة 70 بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

سجل ثلاثية بودو جليمت كاسبر هوج "الهدفين الأول والثاني" في الدقيقتين 21، و23.

يا لها من بداية نارية! ⚡



بودو غليمت يصعق مانشستر سيتي بهدفين مبكرين



بودو غليمت 2️⃣ – 0️⃣ مانشستر سيتي

قبل أن يضيف ينس بيتر هوج الهدف الثالث في الدقيقة 58.

فيما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد ريان شرقي في الدقيقة 60.

وكاد بودو جليمت أن يزيد من حصيلة أهدافه بعدما ألغى الحكم هدفا في الدقيقة 65 لبودو جليمت عن طريق اللاعب كاسبر هوج الذي كان قريبا من تسجيل 3 أهداف (هاتريك).

كما منعت العارضة هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 64 بتسديدة من ينس بيتر هوج.

ونال رودري البطاقة الحمراء في الدقيقة 62 ليصعب المهمة على فريقه في العودة.

وتلقى رودري بطاقتين خلال 53 ثانية كثاني أقصر مدة بين البطاقتين للاعب إنجليزي في دوري أبطال أوروبا بعد طرد واين رودني مع مانشستر يونايتد ضد فياريال في سبتمبر 2005 بـ 4 ثوان.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمته الثانية على التوالي، بعدما سقط بثنائية نظيفة مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي أمام جاره يونايتد في ديربي مانشستر.

وحمل رودري لاعب وسط سيتي شارة قيادة الفريق، ليتلقى الخسارة الثانية على التوالي مع فريقه للمرة الثانية في مسيرته، بعد خسر مباراتين على التوالي مع مانشستر سيتي في يناير وفبراير 2020 أمام مانشستر يونايتد وتوتنام.

ونجح بودو جليمت في أن يكون سادس فريق في دوري أبطال أوروبا يفوز على مانشستر سيتي بفارق 3 أهداف أو أكثر، بعد بايرن ميونخ - أكتوبر 2013 (3-1)، وبرشلونة - أكتوبر 2016 (4-0)، وليفربول - أبريل 2018 (4-3)، وسبورتنج لشبونة - نوفمبر 2024 (4-1)، وريال مدريد - فبراير 2025 (3-2)، وبودو جليمت - يناير 2026 (3-1).

بتلك النتيجة توقف رصيد مانشستر سيتي عند 13 نقطة في المركز الرابع، قبل استئناف مباريات الجولة السابعة، والتي ستهدد مركزه ضمن الثمانية الكبار المتأهلين مباشرة إلى الدور ثمن النهائي.

أما بودو جليمت فارتقى للمركز الـ26 برصيد 6 نقاط، وحافظ على آماله في خوض الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع حتى 16 مباراة فاصلة أمام الفرق من المركز الـ17 حتى 24، لتحديد المتأهلين الثمانية الآخرين لثمن النهائي.