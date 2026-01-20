انتهت في أبطال أوروبا - أرسنال (3)-(1) إنتر.. 3 نقاط ثمينة
الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 21:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد إنتر بدوري أبطال أوروبا.
ويلعب أرسنال ضد إنتر ضمن الجولة السابعة للدور الأول من دوري الأبطال.
لمتابعة مباراة أرسنال ضد إنتر دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
نهاية المباراة
ق84 جيوكيريس يسجل الهدف الثالث لنادي أرسنال
بداية الشوط الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول
ق40 تصدي رائع من دافيد رايا حارس مرمى أرسنال
ق31 جيسوس يسجل الهدف الثاني بضربة رأسية متقنة
ق17 سوسيتش يسجل هدف التعادل لنادي إنتر بعد تسديدة صاروخية
ق10 جابرييل جيسوس يسجل هدف التقدم بعد متابعة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
ق1 تسديدة قوية من لويس سكيلي من داخل منطقة الجزاء يبعدها دفاع إنتر بصعوية
انطلاق المباراة
