انتهت دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد (6)-(1) موناكو

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 21:40

كتب : FilGoal

كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ضد موناكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد موناكو في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

نهاية المباراة

ق80. جووووول سادس لريال مدريد عن طريق بيلينيجهام مستغلا تمريرة من فالفيردي لينفرد ويمر من الحارس ويضع الكرة في الشباك.

ق72. جووووول تقليص الفارق لموناكو عن طريق جوردان تيزي بعد خطأ من داني سيباويس.

ق62. جووووول خامس لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

ق55. جوووول رااابع لريال مدريد عن طريق كيهرير بالخطأ في مرماه بعد تمريرة جديدة من فينيسيوس.

ق52. جوووول ثااالث لريال مدريد عن طريق فرانكو ماستانتونو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31. تسديدة صاروخية من جوردان تيزي ترتد من العارضة.

ق26. جووووول الثاني لريال مدريد عن طريق مبابي مستغلا تمريرة من فينيسيوس جونيور أمام المرمى الخالي.

ق19. فاتي يهدر فرصة التعادل من أمام المرمى.

ق5. جووووول أول لريال مدريد عن طريق كيليان مبابي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من فالفيردي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد موناكو دوري أبطال أوروبا
