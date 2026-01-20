سبورت: تمت.. برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم

أتم برشلونة اتفاقه مع الأهلي بشأن التعاقد مع حمزة عبد الكريم مهاجم الأحمر ومنتخب مصر للناشئين.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية إن برشلونة توصل لاتفاق نهائي مع الأهلي بشأن التعاقد مع حمزة عبد الكريم على سبيل الإعارة.

وأن حمزة سيجدد تعاقده مع الأهلي لموسم إضافي والصفقة ستكون إعارة مع خيار الشراء مقابل 3 ملايين يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات مالية.

وبمجرد الانتهاء من تجديد التعاقد مع الأهلي وتوقيع العقود الثلاثية بين كل الأطراف، سينضم حمزة عبد الكريم إلى تدريبات برشلونة.

وعلم FilGoal.com أن نادي برشلونة أبلغ الأهلي يوم الثلاثاء بإرسال العقد الثلاثي الخاص بصفقة حمزة عبد الكريم خلال ساعات من أجل تفعيل الصفقة.

ومن المنتظر أن يمدد حمزة عبد الكريم عقده الحالي مع الأهلي لمدة موسم إضافي أولا، ثم يوقع على العقود التي تربطه ببرشلونة.

وينتهي عقد حمزة عبد الكريم مع القلعة الحمراء في صيف 2027، ويرغب الأهلي في تمديده قبل رحيل اللاعب إلى البلوجرانا.

وسينتقل مهاجم منتخب مصر للناشئين إلى برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وكشفت جريدة موندو ديبورتيفو أن هناك تفاصيل صغيرة متبقية لإتمام الاتفاق بين برشلونة والأهلي لاستعارة حمزة عبد الكريم.

وأضاف التقرير أن الشاب المصري سينضم إلى رديف برشلونة حتى يونيو المقبل، مع خيار شراء ارتفعت قيمته من 1.25 إلى 1.5 مليون يورو.

كما تتضمن الصفقة حوافز مرتبطة بمشاركته مع النادي الكتالوني تصل إلى 5 ملايين يورو، وهو رقم أعلى من الـ3 ملايين التي جرى التفاوض عليها في البداية.

فضلا عن رفع نسبة إعادة البيع مستقبلا من 10% إلى 15%.

وشارك المهاجم الشاب في آخر 6 مباريات مع الأهلي في كأس الرابطة دون أن يسجل أي أهداف.