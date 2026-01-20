التشكيل - جيسوس يقود هجوم أرسنال.. ومارتينيز أساسي مع إنتر
الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 21:26
كتب : FilGoal
يقود البرازيلي جابرييل جيسوس هجوم أرسنال خلال مواجهة إنتر بدوري الأبطال.
ويلعب أرسنال ضد إنتر ضمن الجولة السابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: دافيد رايا
الدفاع: مايلز لويس سكيلي – كريستيان موسكيرا – ويليام ساليبا – يورين تيمبر
الوسط: مارتن زوبيميندي – ميكيل مورينو – إيبيريتشي إيزي
الهجوم: لياندرو تروسار – جابرييل جيسوس – بوكايو ساكا.
فيما يقود لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر أمام أرسنال.
وجاء تشكيل إنتر كالتالي:
حراسة المرمى: يان سومر
الدفاع: مانويل أكانجي – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني
الوسط: لويس إنريكي – نيكولو باريلا – بيوتر زيلينسكي– بيتار سوتشيتش – فيديريكو ديماركو
الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام.
ويحتل إنتر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يتصدر أرسنال برصيد 18 نقطة.