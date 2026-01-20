التشكيل - جيسوس يقود هجوم أرسنال.. ومارتينيز أساسي مع إنتر

يقود البرازيلي جابرييل جيسوس هجوم أرسنال خلال مواجهة إنتر بدوري الأبطال.

ويلعب أرسنال ضد إنتر ضمن الجولة السابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: مايلز لويس سكيلي – كريستيان موسكيرا – ويليام ساليبا – يورين تيمبر

الوسط: مارتن زوبيميندي – ميكيل مورينو – إيبيريتشي إيزي

الهجوم: لياندرو تروسار – جابرييل جيسوس – بوكايو ساكا.

فيما يقود لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر أمام أرسنال.

وجاء تشكيل إنتر كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: مانويل أكانجي – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

الوسط: لويس إنريكي – نيكولو باريلا – بيوتر زيلينسكي– بيتار سوتشيتش – فيديريكو ديماركو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام.

ويحتل إنتر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يتصدر أرسنال برصيد 18 نقطة.