التشكيل - جيسوس يقود هجوم أرسنال.. ومارتينيز أساسي مع إنتر

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 21:26

كتب : FilGoal

جابريل جيسوس - أرسنال

يقود البرازيلي جابرييل جيسوس هجوم أرسنال خلال مواجهة إنتر بدوري الأبطال.

ويلعب أرسنال ضد إنتر ضمن الجولة السابعة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: مايلز لويس سكيلي – كريستيان موسكيرا – ويليام ساليبا – يورين تيمبر

الوسط: مارتن زوبيميندي – ميكيل مورينو – إيبيريتشي إيزي

الهجوم: لياندرو تروسار – جابرييل جيسوس – بوكايو ساكا.

فيما يقود لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر أمام أرسنال.

وجاء تشكيل إنتر كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: مانويل أكانجي – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

الوسط: لويس إنريكي – نيكولو باريلا – بيوتر زيلينسكي– بيتار سوتشيتش – فيديريكو ديماركو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام.

ويحتل إنتر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يتصدر أرسنال برصيد 18 نقطة.

