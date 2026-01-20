طلائع الجيش يضم أحمد خالد هداف بترول أسيوط

أعلن نادي بترول أسيوط انتقال مهاجمه أحمد خالد إلى طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولم يكشف نادي بترول أسيوط عن قيمة انتقال اللاعب إلى الجيش.

وسجل أحمد خالد 5 أهداف في دوري المحترفين هذا الموسم.

ولفت خالد الأنظار إليه بعد تألقه وقيادة الفريق إلى المنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

ويحتل بترول أسيوط المركز الرابع برصيد 34 نقطة في دوري المحترفين.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة.

ويقود جمعة مشهور فريق طلائع الجيش منذ نوفمبر الماضي، خلفا لهيثم شعبان الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي.

ويخوض مشهور تجربته الأولى في الدوري المصري.

وسبق لجمعة مشهور تدريب أندية الترسانة والإنتاج الحربي ووي وبورفؤاد وبنها والسكة الحديد وحقق الصعود مع الإنتاج الحربي لدوري المحترفين.