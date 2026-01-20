سكاي: إنتر مهتم بضم إيميليانو مارتينيز لتعويض الرحيل المحتمل لسومر

كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن وجود اهتمام من إنتر بضم إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا.

ويرغب إنتر في تعويض الرحيل المحتمل ليان سومر، حارس مرمى الفريق، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت سكاي إلى أن إنتر سيدخل في مفاوضات مباشرة مع أستون فيلا لضم الحارس الأرجنتيني صاحب الـ 33 عامًا.

ويمتد عقد مارتينيز مع أستون فيلا حتى عام 2029.

ولإتمام الصفقة سيكون على مارتينيز الموافقة على تخفيض راتبه الذي يحصل عليه حاليًا في أستون فيلا، والبالغ 5.1 مليون يورو بعد الضرائب.

ويتواجد مارتينيز في قائمة مختصرة لتدعيم حراسة مرمى إنتر برفقة كل من جولييلمو فيكاريو، وإيليا كابريلي، وماركو كارنيسيكي.

ويلعب مارتينيز مع أستون فيلا منذ عام 2020 بعد انضمامه للفريق قادمًا من أرسنال.

وشارك مارتينيز خلال الموسم الحالي في 21 مباراة، وخرج خلالها بشباك نظيفة في 6 مباريات، واستقبل 20 هدفًا.

