مران الزمالك - تصعيد ثنائي فريق الشباب استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 20:58

قرر معتمد جمال المدير الفني للزمالك، تصعيد ثنائي فريق الشباب 2005 للمشاركة في التدريبات استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية.

وقام مدرب الزمالك بتصعيد الثنائي أيمن أمير عبد العزيز، وعبد الرحمن كمال الشهير بـ "مُرجن".

ويلتقي الزمالك أمام المصري يوم 25 يناير الجاري في الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويعد الثنائي من مواليد عام 2006، ويشارك مع فريق الشباب مواليد 2005.

ويجيد أيمن أمير عبد العزيز اللعب كمهاجم، بينما يلعب عبد الرحمن كمال "مُرجن" في مركز الجناح الهجومي، وهما من العناصر الواعدة بقطاع الناشئين، رفقة زملائهما الذين تم تصعيدهم للفريق الأول مؤخرًا.

وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة، من أجل تجهيز اللاعبين للمباراة.

وركز معتمد جمال على الجوانب الخططية خلال مران اليوم.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات خلال المران، لخوض بعض الجوانب الفنية.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وكشف الزمالك عن تصعيد الثنائي للفريق الأول في إطار الاستراتيجية الموضوعة بتصعيد أفضل العناصر بفرق الناشئين، للمشاركة مع الفريق الأول.

