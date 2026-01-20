تشكيل ريال مدريد - كامافينجا ظهير.. وجولر أساسي ضد موناكو

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 20:39

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد برشلونة

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد موناكو.

ويلتقي ريال مدريد مع موناكو على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويشهد التشكيل تواجد إدواردو كامافينجا كظهير أيسر، بينما يتواجد فيديريكو فالفيردي كظهير أيمن.

أخبار متعلقة:
غياب 7 لاعبين عن قائمة ريال مدريد لمواجهة موناكو قرعة كأس الملك - برشلونة يواجه قاهر ريال مدريد رأسية سورلوث تقود أتلتيكو مدريد للفوز على ألافيس بوجبا خارج قائمة موناكو لمواجهة ريال مدريد

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيديريكو فالفيردي - دين هاوسن - راؤول أسينسيو - إدواردو كامافينجا.

الوسط: جود بيلينجهام - أوريلين تشواميني - أردا جولر.

الهجوم: فرانكو ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يحتل موناكو المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط.

ريال مدريد موناكو دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مورينيو: تصرف كورتوا مع تروبين يجعله حارسا عظيما قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - إعادة درامية بين ريال مدريد وبنفيكا انتهت قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ضد بنفيكا مجددا باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا برناردو سيلفا: سعداء للغاية بتجنب خوض ملحق دور الـ16 لهذه الأسباب سلوت يكشف موقف المصابين والغائبين بعد لقاء كاراباج جوارديولا يشيد بأداء مرموش.. ويكشف ما دار أثناء لحظات لقاء بنفيكا وريال مدريد الأخيرة تقييم مرموش أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
أجندة مباريات الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية 36 دقيقة | الكرة المصرية
في غياب رونالدو.. النصر يتصدر الدوري مؤقتا بالفوز على الرياض 41 دقيقة | سعودي في الجول
أجندة الزمالك في فبراير – ختام مجموعات الكونفدرالية ومباراتين في رمضان 42 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم شباب الزمالك يخضع لجراحة الغضروف 49 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إنتر يرفض عرض بورنموث لضم لويس هنريكي 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تليجراف: 3 مرشحين لخلافة جوارديولا في حالة رحيله عن مانشستر سيتي 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كونتي: نتحدث عن كثرة المباريات في الموسم لكن لا أحد يفعل شيئا ساعة | الكرة الأوروبية
الإعارة الرابعة.. فيورنتينا يضم روجاني من يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/521686/تشكيل-ريال-مدريد-كامافينجا-ظهير-وجولر-أساسي-ضد-موناكو