تشكيل ريال مدريد - كامافينجا ظهير.. وجولر أساسي ضد موناكو
الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 20:39
كتب : FilGoal
أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد موناكو.
ويلتقي ريال مدريد مع موناكو على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.
ويشهد التشكيل تواجد إدواردو كامافينجا كظهير أيسر، بينما يتواجد فيديريكو فالفيردي كظهير أيمن.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: تيبو كورتوا.
الدفاع: فيديريكو فالفيردي - دين هاوسن - راؤول أسينسيو - إدواردو كامافينجا.
الوسط: جود بيلينجهام - أوريلين تشواميني - أردا جولر.
الهجوم: فرانكو ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.
ويحتل ريال مدريد المركز السابع في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يحتل موناكو المركز الـ 19 برصيد 9 نقاط.
