سباليتي: بنفيكا قطعة من تاريخ كرة القدم.. وهذه كانت مشكلتنا ضد كالياري

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 20:10

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - يوفنتوس - فيورنتينا

يرى لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، أن منافسه بنفيكا يملك ما يكفي لمنافسة أي فريق.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة بنفيكا غدًا الأربعاء في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "عندما تلعب ضد فرق مثل بنفيكا فأنت تلعب ضد قطعة من تاريخ كرة القدم، الفرق البرتغالية تسحبك إلى نسق لعبهم إذا لم تنتبه، وبمرور الوقت تكون قد تأخرت، لكن أتوقع أن يكون لاعبو فريقي مستعدين".

وواصل: "ستكون المباراة بمثابة التحدي بالنسبة للفريقين، أتوقع أن يكون بنفيكا قويًا مثلنا وسيحاولون فرض هويتهم على المباراة، وأنا مقتنع أن المباراة ستكون ممتعة".

وتابع: "أتوقع أن أرى ما أراه كل يوم وهو اللاعبين مستمتعين ويتطورون في التدريبات، الفرق البرتغالية متشابهة، وإذا لم تكن قراراتنا مباشرة وواضحة سنخاطر بالوقوع في شباكهم".

وشدد: "بنفيكا فريق يمتلك ما يكفي للمنافسة أمام أي فريق، لديهم إمكانيات كبيرة وقادرون على اللعب بإيقاع عالٍ جدًا ويجعلون الملعب مزدحمًا بالتحركات، لكن كل الأنظار ستكون موجهة إلى فريقي غدًا".

وأضاف: "رأيت تمريرات تمر بجوار الرؤوس والأقدام بفارق سنتيمترات فقط؛ تمريرات لم تُلعب بالطريقة التي كان يجب أن تُلعب بها… كانت هذه هي المشكلة الرئيسية في المباراة الماضية. بعد ذلك يجب إجراء تحليلات متعمقة وباستمرارية. عليك دائمًا تطوير مهاراتك من أجل تسجيل الأهداف، وأن تتعلم شيئًا جديدًا باستمرار، وأن تكون فضوليًا، وأن يكون التمرير التالي حاضرًا في ذهنك قبل استلام الكرة".

وأتم: "تورام لاعب ذكي يمتلك إمكانيات لم يتم استغلالها بالكامل بعد. يمكن اعتباره مثالًا يُحتذى به، وانعكاسًا لحال الفريق. الفريق لديه إمكانيات لم ينجح حتى الآن في استغلالها بالشكل الكامل. نحن نتقدم بثقة لأننا نسير على الطريق الصحيح".

ويحتل يوفنتوس المركز الـ17 في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بينما يحتل بنفيكا المركز الـ26 برصيد 6 نقاط.

