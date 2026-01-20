انتهت في أبطال أوروبا - بودو جليمت (3)-(1) مانشستر سيتي

بودو جليمت أمام مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام مضيفه بودو جليمت النرويجي في الجولة السابعة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما يحل بودو جليمت في المركز الـ32 برصيد 3 نقاط.

ويتواجد عمر مرموش على قائمة بدلاء مانشستر سيتي في المباراة.

نهاية المباراة بفوز بودو جليمت 3-1.

ق 70: مشاركة مرموش في أول تبديلات مانشستر سيتي بدلا من فيل فودين

ق 65: هدف ملغي لبودو جليمت يمنع كاسبر هوج من تسجيل الهاتريك

ق 64: عارضة دوناروما تمنع تسديدة ينس بيتر هوج من أن تسكن شباك مانشستر سيتي

ق 62: بطاقة حمراء لـ رودري بعد جذب اللاعب ديريك بلومبيرج في وسط الملعب

ق 60: جوووول تقليص الفارق عن طريق ريان شرقي بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس

ق 58: جوووول الثالث لـ بودو جليمت عن طريق ينس بيتر هوج بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق 49: دوناروما يتصدى لمحاولة الهف الثالث لأصحاب الأرض بعد تسديدة من هاكون إيفجين بالقرب من المرمى.

ق 47: محاولة أولى من مانشستر سيتي في الشوط الثاني بتسديدة من تيجاني رايندرز تصدى لها الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بودو جليمت 2-0

ق 45: هالاند يهدر فرصة تقليص الفارق بتسديد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بجوار القائم الأيمن للحارس النرويجي.

ق 23: جووووول الثاني لنفس اللاعب كاسبر هوج بعد خطأ قاتل من خوسانوف

ق 21: جوووول الأول لـ بودو جليمت برأسية كاسبر هوج من هجمة مرتدة سكنت شباك دوناروما.

بداية المباراة

مانشستر سيتي بودو جليمت
