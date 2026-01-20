مؤتمر بالدي: لا أحب البرد الشديد.. وهذا ليس عذرا قبل مواجهة سلافيا براج

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 19:38

كتب : ذكاء اصطناعي

أليخاندرو بالدي - برشلونة

عبر أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة عن استعداد فريقه لخوض مباراة سلافيا براج التشيكي في الطقس البارد خلال دوري أبطال أوروبا، مشددا على أنه لا يحب هذه الأجواء.

وقال بالدي في المؤتمر الصحفي: "نحن نؤمن بأننا نقوم بعمل جيد، نحن برشلونة ويجب علينا دائمًا الفوز. إذا لعبنا كما لعبنا في المباراة الماضية، فسنفوز بالتأكيد. يجب أن نفوز في المباراتين المقبلتين من دوري الأبطال إذا أردنا الوصول إلى المراكز الثمانية الأولى".

وأضاف: "لم نتحدث كثيرًا. على الأرجح سنناقش ذلك اليوم وغدًا، وإذا فزنا بعدد كبير من الأهداف فسيكون أفضل".

وقال عن مباراة سوسيداد: "سنحلل المباراة اليوم. الجميع شاهدها؛ من أصل ألف مرة نخسر تلك مرة واحدة فقط. كانت واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم. لم نكن محظوظين، ولكن إذا واصلنا اللعب بهذا الشكل فأنا متأكد أن الأمور ستكون بخير".

وأشار "هذه قرارات لا يمكننا فعل شيء حيالها. هي أمور خارجية. علينا احترام تلك القرارات وعدم استخدامها كذريعة، رغم أنها كانت لقطات عادلة جدًا".

وعن خسارة الفريق 3-0 خارج ملعبه سابقًا أضاف: "أعتقد أننا لم نكن نلعب جيدًا في تلك المباراة. افتقدنا الثقة. الخسارة 3-0 خارج ملعبك أمر صعب. تحدثنا في غرفة الملابس وكنا نعلم أننا قادرون على تقديم المزيد. نعمل بجد يوميًا ولدينا الكثير من الثقة".

أما عن استقبال الأهداف، قال بالدي: "هناك دائمًا أشياء يمكن تحسينها. ربما استقبلنا أهدافًا أكثر مما ينبغي، لكننا نسجل كثيرًا أيضًا. في النهاية نحن نفوز، وهذا هو المهم".

وبشأن الطقس البارد في براج الذي من المتوقع أن يصل إلى -5 درجات مئوية، أكد بالدي أن برشلونة لن يبحث عن الأعذار: "تحدثنا عن الأمر، وأنا لا أحب البرد كثيرًا. لكني لا أعتقد أنه عذر. علينا التركيز على المباراة وفعل ما نقوم به دائمًا. لدينا الكثير من الثقة، ولا يجب أن يكون ذلك عذرًا".

كما تحدث المدافع عن اقتراب إعارة مارك أندريه تير شتيجن إلى جيرونا، مشيدًا بقائده: “مارك تحدث معنا هذا الصباح. إنه قدوة عظيمة. كبرت عمليًا وأنا أشاهده، وهو الآن قائدي. أتمنى له التوفيق وأنا سعيد من أجله وآمل أن يستعيد الثقة بعد الإصابة".

وبخصوص رحيل بيدرو فرنانديز “درو”، طالب بالدي باحترام قرار اللاعب الشاب: "كل لاعب يفكر بطريقة مختلفة. علينا احترام رأيه. إذا اختار اتخاذ هذا القرار، فلا يمكنني سوى أن أتمنى له الأفضل".

كما تحدث عن تطوره الشخصي وطموحه مع المنتخب الإسباني والمنافسة مع جواو كانسيلو: "في السنوات الأخيرة أصبحت لي مساحة أكبر. نحن لاعبو كرة محترفون وعليّ التأقلم مع كل الظروف. أحاول فعل ذلك والتطور كل يوم".

وعن منتخب إسبانيا قال: "الجميع يريد اللعب هناك. إنه حلم للجميع. لم أعد منذ عامين وأعمل كل يوم للعودة. ما يعتمد عليّ هو أن أبذل كل ما لدي، وآمل أن أحظى بفرصة العودة".

أما عن كانسيلو فقال: “أي لاعب يأتي للمساعدة فهو مرحب به. لديه خبرة كبيرة ويمكنه مساعدة اللاعبين الشباب. أنا سعيد، فالمنافسة أمر جيد لأنها تدفعك لمستوى أعلى. وصوله كان أمرًا جيدًا".

وأخيرًا تحدث بالدي عن غياب لامين يامال. وبينما أشاد بموهبة الجناح الشاب، شدد على أهمية عدم الاعتماد عليه وحده: "لامين لاعب ذو جودة كبيرة جدًا. في عمره هذا هو من بين الأفضل في العالم، لكن لا يمكننا الاعتماد على لاعب واحد فقط. الفريق يمتلك جودة كبيرة وهذا هو المهم. كلما سجل نحتفل معه".

أليخاندرو بالدي برشلونة دوري أبطال أوروبا
