إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر حقيقة استبعاد محمد الشناوي حارس الأهلي من حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تحضيرا لخوض كأس العالم 2026.

وترددت أنباء عن استبعاد محمد الشناوي وعدد من اللاعبين الذين تخطت أعمارهم الثلاثين عاما من قوام المنتخب الذي سيخوض كأس العالم.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لـ FilGoal.com: "لا أساس من الصحة للأخبار المتداولة بشأن استبعاد محمد الشناوي وعدد من اللاعبين الذين تخطت أعمارهم الثلاثين عاما من قائمة منتخب مصر في كأس العالم".

وأضاف "نحن كجهاز فني لم نتطرق مطلقا للحديث عن هذا الأمر. الشناوي حارس مميز وقدم الكثير لمنتخب مصر".

محمد الشناوي صاحب الـ 37 لعب 74 مباراة بقميص منتخب مصر، واستقبلت شباكه 47 هدفا وحافظ عليها خلال 39 مباراة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب مصر وإيران ونيوزيلاندا.

ويلتقي منتخب بلجيكا مع مصر يوم 15 يونيو في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ثم يلعب منتخب مصر ضد نيوزيلاندا يوم 22 يونيو، وأخيرا ضد إيران يوم 27 من الشهر ذاته.