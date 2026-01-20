"بحاجة إلى وقت للعب".. فليك يعلن انتقال تير شتيجن إلى جيرونا

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 19:35

كتب : FilGoal

تير شتيجن

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، انتقال مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق، إلى جيرونا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سلافيا براج: "تير شتيجن أخبرنا هذا الصباح بانتقاله إلى جيرونا".

ويخرج برشلونة لملاقاة سلافيا براج التشيكي العاشرة مساء الأربعاء، في الجولة السابعة بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الـ15 في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 10 نقاط.

فيما يحل سلافيا براج في المركز الـ33 برصيد 3 نقاط.

وأكمل فليك "تير شتيجن حارس ممتاز وشخص رائع ونتمنى له التوفيق."

وأضاف "انتقال تير شتيجن إلى جيرونا قرار جيد بالنسبة له."

وأتم "إنه بحاجة إلى وقت للعب بشكل منتظم ليحظى بفرصة الانضمام إلى منتخب بلاده في كأس العالم."

ويغيب تير شتيجن إلى جانب لامين يامال وكانسيلو عن قائمة برشلونة للمباراة.. للاطلاع على القائمة إضغط هنا

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو كشفت عن تحمل برشلونة 90٪ من راتبه لتسهيل الصفقة، ومنحه فرصة المشاركة بانتظام.

وفتح برشلونة الباب لرحيل حارسه في ظل تواجد فويتشيك تشيزني بجانب جوان جارسيا في حراسة المرمى.

وشارك تير شتيجن في 423 مباراة مع برشلونة منذ انضمامه من بوروسيا مونشنجلادباخ في عام 2014.

وفاز بـ 17 لقباً خلال تلك الفترة، لكن الإصابات قلصت وقت لعبه منذ تعيين فليك في عام 2024.

وغاب تير شتيجن عن المشاركة بشكل أساسي في الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة، بالإضافة للأشهر الأربعة الأولى من الموسم الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر.

تير شتيجن هانز فليك برشلونة
