رسالة من حكيمي بعد خسارة المغرب كأس الأمم الإفريقية

وجه أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب رسالة مطولة عن خسارة أسود الأطلس لكأس الأمم الإفريقية.

وخسر منتخب المغرب أمام السنغال بهدف دون رد في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب. ليتوج أسود التيرانجا باللقب.

وجاءت رسالة حكيمي كالآتي:

بعد أيام صعبة جدًا، ومع محاولة استيعاب كل ما حدث، كنت بحاجة لأن أعبّر من القلب.

أود أولًا أن أشكر جلالة الملك على العمل الهائل الذي بُذل من أجل أن تكون هذه النسخة من كأس إفريقيا، دون أدنى شك، الأفضل في التاريخ، وأن تُنظم في بلدنا. شكرًا على الرؤية، والدعم، والحب المستمر لكرة القدم وللمغرب.

شكرًا أيضًا لرئيسنا فوزي لقجع على التزامه الكامل تجاه هذه المنتخب، وعلى إيمانه بنا في كل خطوة من الطريق.

وكيف لا أشكر الشعب المغربي. شكرًا لوجودكم في كل مباراة، في كل دقيقة، وفي كل لحظة. كنتم اللاعب رقم 12، كنتم قوتنا عندما أثقلت الأرجل ووجع القلب. شعرنا بدعمكم في المغرب وفي كل زاوية من العالم.

أريد أن أشكر من أعماق قلبي وليد الركراكي وكل طاقمه، ولكن قبل كل شيء زملائي في المنتخب. على العمل، والالتزام، والتضحيات الضخمة التي قدمناها معًا خلال هذه البطولة. 35 يومًا من الحياة المشتركة، والمجهود المستمر، والانضباط، والوحدة. مجموعة أثبتت للعالم أن المغرب لا يكتفي بالمنافسة فقط: المغرب يلهم.

اليوم، أصبح هذا المنتخب المغربي فريقًا قويًا ومحترمًا ومُعجبًا به، على صورة بلد يتقدم بثقة ويُظهر للعالم أنه جزء من كبار كرة القدم.

كل حصة تدريبية، وكل مباراة، وكل لحظة عشناها جسدت قيمًا عظيمة: الاحترام، ونكران الذات، والتواضع، وفخرًا هائلًا بتمثيل أمة بأكملها. حملنا اسم المغرب بشرف وأيقظنا الأمل لدى ملايين الناس، داخل الوطن وخارجه.

هذا الطريق لا ينتهي هنا. ما عشناها يشكل قاعدة صلبة للمستقبل. ومع هذا العقلية، وهذه الوحدة، وهذه الطموح، لا حدود لما يمكن أن يحققه هذا المنتخب. المستقبل يُبنى انطلاقًا مما نزرعه اليوم.

المستقبل واعد.

والمغرب سيواصل التقدم مرفوع الرأس.

شكرًا على كل شيء.

ديما مغرب.

