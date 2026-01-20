أفشة ضمن 5 صفقات جديدة في قائمة الاتحاد لمواجهة سيراميكا بالدوري

أعلن تامر مصطفى المدير الفني للاتحاد السكندري قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وشهدت القائمة تواجد أفشة ضمن صفقات الاتحاد الجديدة الشتوية.

وأبرم الاتحاد السكندري 5 صفقات وهي عبد الرحمن جودة ومحمود عبد العاطي، وأفشة وخالد عبد الفتاح ويسري وحيد.

وجاءت قائمة الاتحاد كالآتي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان – أحمد المنشاوي – عبد الله أشرف

الدفاع: مؤمن شريف – خالد عبد الفتاح – محمود علاء – محمود شبانة – أحمد محمود

الوسط: أفشة – أدهم علاء – محمود عبد العاطي – عبد الرحمن جودة – أبو بكر إليادي – محمد متولي "كناريا" – عبد الرحمن بودي – سيفوري إيزاك – محمد توني – عمرو صالح

الهجوم: عمرو جمعة – نور علاء – يسري وحيد – جون إيبوكا – فادي فريد

ويلعب الاتحاد ضد سيراميكا في الجولة 15 من الدوري المصري في استاد هيئة قناة السويس.

ويتصدر سيراميكا ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، ويأتي الاتحاد في المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.