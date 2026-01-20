تشكيل مانشستر سيتي - مرموش احتياطي.. وهالاند يقود الهجوم أمام بودو جليمت

عاد عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، للتواجد على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة مضيفه بودو جليمت النرويجي في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب مرموش الشهر الماضي عن المشاركة مع مانشستر سيتي، لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

ويبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ريكو لويس - عبد القادر خوسانوف - ماكس ألين - ريان آيت نوري

الوسط: رودري - تيجاني رايندرز - نيكو أوريلي

الهجوم: فيل فودين - ريان شرقي - إيرلينج هالاند

وعلى مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد - ماركوس بتينلي - ناثان أكي - ستيفين مفوني - كيان نوبل - تشارلي جراي - جيريمي دوكو - عمر مرموش - ترويني سامبا - ديفيني موكاسا

ويغيب عن مانشستر سيتي نيكو جونزاليس، وسافينيو، وروبن دياش، وأوسكار بوب، وجون ستونز، وجفارديول، وكوفاسيتش، وماتياس نونيز بسبب الإصابة.

فيما يغيب برناردو سيلفا بسبب الإيقاف.

كما يغيب سيمينيو، ومارك جيهي الصفقات الجديدتان بسبب عدم التسجيل أوروبيا، إذ تشارك الصفقات الجديدة بدءًا من المرحلة المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما يحل بودو جليمت في المركز الـ32 برصيد 3 نقاط.