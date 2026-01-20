تشكيل مانشستر سيتي - مرموش احتياطي.. وهالاند يقود الهجوم أمام بودو جليمت

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 18:42

كتب : FilGoal

هالاند

عاد عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، للتواجد على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة مضيفه بودو جليمت النرويجي في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وغاب مرموش الشهر الماضي عن المشاركة مع مانشستر سيتي، لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

ويبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

أخبار متعلقة:
جوارديولا: أتمنى عودة عمر مرموش سريعا لإراحة هالاند تخطى دروجبا والهدف الـ 35 ألف.. أرقام قياسية مختلفة لـ هالاند بعد تسجيله أمام برايتون جوارديولا: يجب أن نتحسن في بعض الأشياء.. وأشكر هالاند

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ريكو لويس - عبد القادر خوسانوف - ماكس ألين - ريان آيت نوري

الوسط: رودري - تيجاني رايندرز - نيكو أوريلي

الهجوم: فيل فودين - ريان شرقي - إيرلينج هالاند

وعلى مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد - ماركوس بتينلي - ناثان أكي - ستيفين مفوني - كيان نوبل - تشارلي جراي - جيريمي دوكو - عمر مرموش - ترويني سامبا - ديفيني موكاسا

ويغيب عن مانشستر سيتي نيكو جونزاليس، وسافينيو، وروبن دياش، وأوسكار بوب، وجون ستونز، وجفارديول، وكوفاسيتش، وماتياس نونيز بسبب الإصابة.

فيما يغيب برناردو سيلفا بسبب الإيقاف.

كما يغيب سيمينيو، ومارك جيهي الصفقات الجديدتان بسبب عدم التسجيل أوروبيا، إذ تشارك الصفقات الجديدة بدءًا من المرحلة المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما يحل بودو جليمت في المركز الـ32 برصيد 3 نقاط.

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي عمر مرموش
نرشح لكم
انتهت الصافرات؟ فينيسيوس يبدع ويقود ريال مدريد لفوز كبير على موناكو بسداسية العلامة الكاملة.. أرسنال يقسو على إنتر بثلاثية في سان سيرو أبطال أوروبا - فوز تاريخي.. مانشستر سيتي يسقط أمام بودو جليمت بثلاثية انتهت في أبطال أوروبا - أرسنال (3)-(1) إنتر.. 3 نقاط ثمينة انتهت دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد (6)-(1) موناكو التشكيل - جيسوس يقود هجوم أرسنال.. ومارتينيز أساسي مع إنتر تشكيل ريال مدريد - كامافينجا ظهير.. وجولر أساسي ضد موناكو سباليتي: بنفيكا قطعة من تاريخ كرة القدم.. وهذه كانت مشكلتنا ضد كالياري
أخر الأخبار
انتهت الصافرات؟ فينيسيوس يبدع ويقود ريال مدريد لفوز كبير على موناكو بسداسية 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 10 دقيقة | الدوري المصري
العلامة الكاملة.. أرسنال يقسو على إنتر بثلاثية في سان سيرو 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الأهلي يقرر رفع اسم داري من قائمة الفريق لقيد بلعمري 26 دقيقة | الدوري المصري
جيرونا يعلن ضم تير شتيجن على سبيل الإعارة 32 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - الزمالك يستقر على إعارة سيف جعفر.. ويمنحه حرية الاختيار 39 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول آخر تطورات ملف ضم هيثم حسن 56 دقيقة | منتخب مصر
روسينيور: إنزو فاجئني 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521675/تشكيل-مانشستر-سيتي-مرموش-احتياطي-وهالاند-يقود-الهجوم-أمام-بودو-جليمت