منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تواجه تونس وديا قبل المونديال
الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 18:42
كتب : FilGoal
أعلن منتخب تونس عن مواجهة بلجيكا وديا قبل كأس العالم 2026 في أمريكا.
ويلعب منتخب تونس ضد بلجيكا في يوم 6 يونيو المقبل، وتقام المباراة في العاصمة البلجيكية بروكسيل.
يأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب بلجيكا لكأس العالم والذي سيلعب خلاله ضد مصر.
ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب مصر وإيران ونيوزيلاندا.
ويلتقي منتخب بلجيكا مع مصر يوم 15 يونيو في الجولة الأولى من دور المجموعات.
ثم يلعب منتخب مصر ضد نيوزيلاندا يوم 22 يونيو، وأخيرا ضد إيران يوم 27 من الشهر ذاته.
