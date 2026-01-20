منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تواجه تونس وديا قبل المونديال

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 18:42

كتب : FilGoal

منتخب بلجيكا قبل لقاء أوكرانيا في يورو 2024

أعلن منتخب تونس عن مواجهة بلجيكا وديا قبل كأس العالم 2026 في أمريكا.

ويلعب منتخب تونس ضد بلجيكا في يوم 6 يونيو المقبل، وتقام المباراة في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

يأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب بلجيكا لكأس العالم والذي سيلعب خلاله ضد مصر.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب مصر وإيران ونيوزيلاندا.

ويلتقي منتخب بلجيكا مع مصر يوم 15 يونيو في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ثم يلعب منتخب مصر ضد نيوزيلاندا يوم 22 يونيو، وأخيرا ضد إيران يوم 27 من الشهر ذاته.

بلجيكا مصر كأس العالم
