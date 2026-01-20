قائمة ليفربول - عودة محمد صلاح لمواجهة أولمبيك مارسيليا

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول قائمة فريقه التي ستواجه أولمبيك مارسيليا.

ويستعد ليفربول لمواجهة مارسيليا غدا الأربعاء في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة محمد صلاح بعد نهاية مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أليسون بيكر - وودمان - جورجيو مامارداشفيلي.

الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز - جيرمي فريمبونج.

الوسط: واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونز - أندرو روبيرتسون - ريان جرافنبرخ.

الهجوم: فلوريان فيرتز - فيديريكو كييزا - كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - نيوني - نجوموها.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة.