قائمة ليفربول - عودة محمد صلاح لمواجهة أولمبيك مارسيليا
الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 18:31
كتب : FilGoal
أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول قائمة فريقه التي ستواجه أولمبيك مارسيليا.
ويستعد ليفربول لمواجهة مارسيليا غدا الأربعاء في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة عودة محمد صلاح بعد نهاية مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.
وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:
الحراس: أليسون بيكر - وودمان - جورجيو مامارداشفيلي.
الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - ميلوس كيركيز - جيرمي فريمبونج.
الوسط: واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونز - أندرو روبيرتسون - ريان جرافنبرخ.
الهجوم: فلوريان فيرتز - فيديريكو كييزا - كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - نيوني - نجوموها.
ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة.
نرشح لكم
مورينيو: تصرف كورتوا مع تروبين يجعله حارسا عظيما قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - إعادة درامية بين ريال مدريد وبنفيكا انتهت قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ضد بنفيكا مجددا باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا برناردو سيلفا: سعداء للغاية بتجنب خوض ملحق دور الـ16 لهذه الأسباب سلوت يكشف موقف المصابين والغائبين بعد لقاء كاراباج جوارديولا يشيد بأداء مرموش.. ويكشف ما دار أثناء لحظات لقاء بنفيكا وريال مدريد الأخيرة تقييم مرموش أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية