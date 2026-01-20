بافلوفيتش: أستمتع باللعب مع بايرن.. وأقدم كرة قدم بسيطة

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 18:19

كتب : FilGoal

بافلوفيتش

عبر أليكساندر بافلوفيتش لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني عن سعادته بالتواجد مع فريقه الألماني، مشددا على أنه يقدم كل ما لديه في المباريات.

ويستعد بايرن لمواجهة يونيون سانت جيلواز البلجيكي في الجولة السابعة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وقال بافلوفيتش في المؤتمر الصحفي: "إنهم فريق متماسك للغاية، يدافعون بقوة ويعتمدون على الهجمات المرتدة. لذلك علينا أن نكون حذرين في الدفاع. لديهم لاعبو وسط أقوياء تقنيًا ولاعبون خطرون. لذا علينا توخي الحذر الشديد".

وأضاف "من الرائع دائمًا مشاهدة ما يقدمه هؤلاء اللاعبون في المقدمة. نحن في خط الوسط علينا أن نحرص على تأمين التغطية الخلفية أثناء الهجوم. من الممتع أن يكون لديك مثل هؤلاء اللاعبين أمامك. لديهم كل الحرية ويستغلونها بشكل رائع. العالم بأسره يشاهد إبداعهم الآن".

وعن مستواه في الوقت الحالي: "أحاول دائمًا أن أبذل قصارى جهدي وأقدم أفضل أداء لدي. ألعب كرة قدم بسيطة، وأستطيع تنظيم اللعب. أستمتع كثيرًا باللعب مع الفريق حاليًا".

ويحتل بايرن المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة خلف أرسنال المتصدر بـ18 نقطة.

بافلوفيتش بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
