مؤتمر مدرب تشيلسي - عن مستقبل ستيرلينج وإنزو المريض.. ولاعب السنغال المذهل

كشف ليام روسينيور المدير الفني لتشيلسي، عن موقف مستقبل رحيم ستيرلينج، وارتباط إنزو فيرنانديز بالانتقال لناد آخر.

ولم يشارك ستيرلينج هذا الموسم في أي مباراة مع البلوز، فيما ارتبط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بالانتقال لباريس سان جيرمان أو ريال مدريد.

وأوضح روسينيور في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بافوس القبرصي: "قلت للاعبين عند انضمامي للفريق إنها بداية جديدة للجميع، وعقدت اجتماعا مع أكسيل ديساسي قبل يومين، هو يعاني من تراجع لياقته البدنية، وسنعمل معه على ذلك".

وأكمل "نجري محادثات مع رحيم ستيرلينج حاليا بشأن مستقبله، ونأمل أن تتضح الأمور أكثر خلال اليومين المقبلين".

وأضاف عن ارتباط إنزو فيرنانديز بالانتقال لناد آخر "لا يعنيني ذلك شيئًا، عندما تكون لاعبًا عالميًا، ستكون هناك دائمًا تكهنات لا يمكنك السيطرة عليها، كان إنزو متميزًا، إنه لاعب في تشيلسي الآن، وآمل أن تكون علاقتنا المهنية ناجحة على المدى القريب والبعيد."

كما أشاد بلاعب الوسط الأرجنتيني الذي عانى من المرض خلال الأيام الماضية "إنزو فرنانديز كان مريضًا أمس وغاب عن التدريبات، ظهرت عليه علامات المرض في المباراة السابقة، ولكن الطريقة التي غطى بها الملعب فاجأتني."

وتابع "لحسن الحظ، عاد إستيفاو، وجيتنز، ومالو جوستو للمشاركة، وعلينا التأكد من جاهزية اللاعبين للمشاركة في المباريات

وأشاد روسينيور بلاعب تشيلسي المعار إلى ستراسبورج مامادو سار والذي توج مع السنغال بكأس الأمم الإفريقية "أهنئه بالتتويج بالبطولة، هو ليس لاعباً لديّ حالياً، أكنّ احتراماً كبيراً لستراسبورج وجاري أونيل المدير الفني للفريق، إنه لاعب مذهل ينتظره مستقبل باهر."

وتوج المنتخب السنغالي بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على حساب المغرب بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وأتم "التتويج بدوري أبطال أوروبا؟ سيكون ذلك رائعاً، أتمنى أن يحالفنا الحظ في المحاولة الثالثة، لكن الفوز بدوري أبطال أوروبا لا يعتمد على الحظ، ولا أضع حدودًا لطموحات لاعبي فريقي، وعلينا التركيز على هذه المباراة."

وفاز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2012، و2021.

ويستعد البلوز لمواجهة بافوس في تمام العاشرة مساء الأربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة السابعة لحساب مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط.

ويسعى البلوز للفوز بمباراتيه المقبلتين في مرحلة الدوري من أجل التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي دون خوض الملحق.

ويلتقي تشيلسي في الجولة الأخيرة لدوري الأبطال أمام نابولي يوم الأربعاء 28 يناير.