مؤتمر مدرب تشيلسي - عن مستقبل ستيرلينج وإنزو المريض.. ولاعب السنغال المذهل

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 18:12

كتب : FilGoal

ليام روسينيور مدرب تشيلسي

كشف ليام روسينيور المدير الفني لتشيلسي، عن موقف مستقبل رحيم ستيرلينج، وارتباط إنزو فيرنانديز بالانتقال لناد آخر.

ولم يشارك ستيرلينج هذا الموسم في أي مباراة مع البلوز، فيما ارتبط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بالانتقال لباريس سان جيرمان أو ريال مدريد.

وأوضح روسينيور في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بافوس القبرصي: "قلت للاعبين عند انضمامي للفريق إنها بداية جديدة للجميع، وعقدت اجتماعا مع أكسيل ديساسي قبل يومين، هو يعاني من تراجع لياقته البدنية، وسنعمل معه على ذلك".

أخبار متعلقة:
رومانو: تشيلسي يتفق مع جاكيه على بنود عقده.. وهذه مطالب ناديه المالية راديو مونت كارلو: تشيلسي يسعى لضم مدافع رين الفرنسي روسينيور: نريد أن نلعب في تشيلسي كرة قدم ممتعة ونحقق الفوز

وأكمل "نجري محادثات مع رحيم ستيرلينج حاليا بشأن مستقبله، ونأمل أن تتضح الأمور أكثر خلال اليومين المقبلين".

وأضاف عن ارتباط إنزو فيرنانديز بالانتقال لناد آخر "لا يعنيني ذلك شيئًا، عندما تكون لاعبًا عالميًا، ستكون هناك دائمًا تكهنات لا يمكنك السيطرة عليها، كان إنزو متميزًا، إنه لاعب في تشيلسي الآن، وآمل أن تكون علاقتنا المهنية ناجحة على المدى القريب والبعيد."

كما أشاد بلاعب الوسط الأرجنتيني الذي عانى من المرض خلال الأيام الماضية "إنزو فرنانديز كان مريضًا أمس وغاب عن التدريبات، ظهرت عليه علامات المرض في المباراة السابقة، ولكن الطريقة التي غطى بها الملعب فاجأتني."

وتابع "لحسن الحظ، عاد إستيفاو، وجيتنز، ومالو جوستو للمشاركة، وعلينا التأكد من جاهزية اللاعبين للمشاركة في المباريات

وأشاد روسينيور بلاعب تشيلسي المعار إلى ستراسبورج مامادو سار والذي توج مع السنغال بكأس الأمم الإفريقية "أهنئه بالتتويج بالبطولة، هو ليس لاعباً لديّ حالياً، أكنّ احتراماً كبيراً لستراسبورج وجاري أونيل المدير الفني للفريق، إنه لاعب مذهل ينتظره مستقبل باهر."

وتوج المنتخب السنغالي بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على حساب المغرب بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وأتم "التتويج بدوري أبطال أوروبا؟ سيكون ذلك رائعاً، أتمنى أن يحالفنا الحظ في المحاولة الثالثة، لكن الفوز بدوري أبطال أوروبا لا يعتمد على الحظ، ولا أضع حدودًا لطموحات لاعبي فريقي، وعلينا التركيز على هذه المباراة."

وفاز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2012، و2021.

ويستعد البلوز لمواجهة بافوس في تمام العاشرة مساء الأربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة السابعة لحساب مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط.

ويسعى البلوز للفوز بمباراتيه المقبلتين في مرحلة الدوري من أجل التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي دون خوض الملحق.

ويلتقي تشيلسي في الجولة الأخيرة لدوري الأبطال أمام نابولي يوم الأربعاء 28 يناير.

تشيلسي بافوس ليام روسينيور
نرشح لكم
انتهت الصافرات؟ فينيسيوس يبدع ويقود ريال مدريد لفوز كبير على موناكو بسداسية العلامة الكاملة.. أرسنال يقسو على إنتر بثلاثية في سان سيرو أبطال أوروبا - فوز تاريخي.. مانشستر سيتي يسقط أمام بودو جليمت بثلاثية انتهت في أبطال أوروبا - أرسنال (3)-(1) إنتر.. 3 نقاط ثمينة انتهت دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد (6)-(1) موناكو التشكيل - جيسوس يقود هجوم أرسنال.. ومارتينيز أساسي مع إنتر تشكيل ريال مدريد - كامافينجا ظهير.. وجولر أساسي ضد موناكو سباليتي: بنفيكا قطعة من تاريخ كرة القدم.. وهذه كانت مشكلتنا ضد كالياري
أخر الأخبار
انتهت الصافرات؟ فينيسيوس يبدع ويقود ريال مدريد لفوز كبير على موناكو بسداسية 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 10 دقيقة | الدوري المصري
العلامة الكاملة.. أرسنال يقسو على إنتر بثلاثية في سان سيرو 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – الأهلي يقرر رفع اسم داري من قائمة الفريق لقيد بلعمري 25 دقيقة | الدوري المصري
جيرونا يعلن ضم تير شتيجن على سبيل الإعارة 32 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - الزمالك يستقر على إعارة سيف جعفر.. ويمنحه حرية الاختيار 38 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول آخر تطورات ملف ضم هيثم حسن 56 دقيقة | منتخب مصر
روسينيور: إنزو فاجئني 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521670/مؤتمر-مدرب-تشيلسي-عن-مستقبل-ستيرلينج-وإنزو-المريض-ولاعب-السنغال-المذهل