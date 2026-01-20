كومباني: نضع خطة لمشاركة جمال موسيالا بعد عودته من الإصابة
الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 18:02
كتب : FilGoal
نرشح لكم
انتهت الصافرات؟ فينيسيوس يبدع ويقود ريال مدريد لفوز كبير على موناكو بسداسية العلامة الكاملة.. أرسنال يقسو على إنتر بثلاثية في سان سيرو أبطال أوروبا - فوز تاريخي.. مانشستر سيتي يسقط أمام بودو جليمت بثلاثية انتهت في أبطال أوروبا - أرسنال (3)-(1) إنتر.. 3 نقاط ثمينة انتهت دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد (6)-(1) موناكو التشكيل - جيسوس يقود هجوم أرسنال.. ومارتينيز أساسي مع إنتر تشكيل ريال مدريد - كامافينجا ظهير.. وجولر أساسي ضد موناكو سباليتي: بنفيكا قطعة من تاريخ كرة القدم.. وهذه كانت مشكلتنا ضد كالياري
أخر الأخبار
جيرونا يعلن ضم تير شتيجن على سبيل الإعارة 32 دقيقة | ميركاتو
روسينيور: إنزو فاجئني 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي