خبر في الجول - وادي دجلة يتمم تعاقده مع الكرواتي دانييل ميسكيتش

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 17:43

كتب : عمرو نبيل

دانييل ميسكيتش لاعب أولمبيا السلوفيني

أتم وادي دجلة اتفاقه مع الكرواتي دانييل ميسكيتش لتدعيم صفوفه خلال شهر يناير الماضي.

وعلم FilGoal.com أن صاحب الـ 32 عامًا قد اتفق مع وادي دجلة على الانضمام للفريق لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر.

ويجيد ميسكيتش اللعب في مركز وسط الملعب.

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر - دجلة يستعيد الانتصارات برباعية في شباك بيراميدز كأس عاصمة مصر - الجونة يرتقي للصدارة بهدف ضد دجلة كأس العاصمة – وادي دجلة يهزم مودرن بثلاثية اعتراض وطرد وضربتي جزاء.. بتروجت يحقق فوزا قاتلا أمام دجلة بكأس العاصمة

التجربة الأخيرة لميسكيتش كانت في روسيا مع فريق أورال، واستمرت لمدة 4 سنوات حتى رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وخلال موسمه الأخير مع أورال شارك ميسكيتش في 20 مباراة، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وسبق لميسكيتش اللعب مع دينامو زغرب الكرواتي وسيلجي السلوفيني وإن كي أوليمبيا السلوفيني.

وخلال فترته مع أوليمبيا حقق ميسكيتش بطولتي الدوري السلوفيني وكأس سلوفينيا.

ولعب ميسكيتش للأعمار السنية المختلفة لمنتخب كرواتيا، ولكن لم يسبق استدعاؤه للمنتخب الأول.

ويحتل وادي دجلة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة.

دانييل ميسكيتش وادي دجلة
نرشح لكم
خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه لضم ناصر ماهر 4 سنوات ونصف تقارير: فولام يرغب في ضم أوسكار بوب من سيتي أثليتك: أستون فيلا يصارع يوفنتوس على ضم ماتيتا كما كشف في الجول - سيراميكا يعلن ضم محمد عبد الله من الأهلي نانت يعلن ضم علي يوسف مدافع ليبيا خبر في الجول - برشلونة يرسل عقود حمزة عبد الكريم إلى الأهلي خلال ساعات فوت ميركاتو: مارسيليا يحصل على موافقة نوانيري لضمه لا جازيتا ديلو سبورت: روما في مفاوضات مع توتنام لضم تيل ودراجوسين
أخر الأخبار
كومباني: نضع خطة لمشاركة جمال موسيالا بعد عودته من الإصابة 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه لضم ناصر ماهر 4 سنوات ونصف 8 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - وادي دجلة يتمم تعاقده مع الكرواتي دانييل ميسكيتش 26 دقيقة | ميركاتو
كأس مصر – بتروجت يهزم مودرن سبورت ويواجه بيراميدز في ربع النهائي 27 دقيقة | الكرة المصرية
الزلزولي: نهائي كأس إفريقيا كان مؤلما.. والانتقادات ستجعل دياز أقوى 27 دقيقة | أمم إفريقيا
تقارير: فولام يرغب في ضم أوسكار بوب من سيتي 37 دقيقة | ميركاتو
أثليتك: أستون فيلا يصارع يوفنتوس على ضم ماتيتا 45 دقيقة | ميركاتو
الكونفدرالية – تحديد عدد المشجعين في مباراة الزمالك أمام المصري 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521667/خبر-في-الجول-وادي-دجلة-يتمم-تعاقده-مع-الكرواتي-دانييل-ميسكيتش