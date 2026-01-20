خبر في الجول - وادي دجلة يتمم تعاقده مع الكرواتي دانييل ميسكيتش

أتم وادي دجلة اتفاقه مع الكرواتي دانييل ميسكيتش لتدعيم صفوفه خلال شهر يناير الماضي.

وعلم FilGoal.com أن صاحب الـ 32 عامًا قد اتفق مع وادي دجلة على الانضمام للفريق لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر.

ويجيد ميسكيتش اللعب في مركز وسط الملعب.

التجربة الأخيرة لميسكيتش كانت في روسيا مع فريق أورال، واستمرت لمدة 4 سنوات حتى رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وخلال موسمه الأخير مع أورال شارك ميسكيتش في 20 مباراة، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وسبق لميسكيتش اللعب مع دينامو زغرب الكرواتي وسيلجي السلوفيني وإن كي أوليمبيا السلوفيني.

وخلال فترته مع أوليمبيا حقق ميسكيتش بطولتي الدوري السلوفيني وكأس سلوفينيا.

ولعب ميسكيتش للأعمار السنية المختلفة لمنتخب كرواتيا، ولكن لم يسبق استدعاؤه للمنتخب الأول.

ويحتل وادي دجلة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة.