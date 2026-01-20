كأس مصر – بتروجت يهزم مودرن سبورت ويواجه بيراميدز في ربع النهائي

فاز بتروجت على منافسه مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 من كأس مصر اليوم الثلاثاء.

وسجل بدر موسى وأدهم حامد ثنائية بتروجت، بينما أحرز علي زعزع هدف مودرن سبورت.

واتجهت المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

وتعرض حسام حسن لاعب مودرن سبورت للطرد في الدقيقة 105.

وافتتح علي زعزع النتيجة في الدقيقة 41، وبعد 4 دقائق فقط تعادل بدر موسى.

وأحرز حامد هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول الإضافي.

وضرب بتروجت موعدا مع بيراميدز في دور ربع النهائي من البطولة.

وكان بيراميدز قد انتصر على الجونة بثلاثة أهداف دون رد عن طريق محمود عبد الحافظ "زلاكة" ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ومروان حمدي.

