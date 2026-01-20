كأس مصر – بتروجت يهزم مودرن سبورت ويواجه بيراميدز في ربع النهائي

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 17:42

كتب : FilGoal

مودرن سبورت - بتروجت

فاز بتروجت على منافسه مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 من كأس مصر اليوم الثلاثاء.

وسجل بدر موسى وأدهم حامد ثنائية بتروجت، بينما أحرز علي زعزع هدف مودرن سبورت.

واتجهت المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

أخبار متعلقة:
كأس مصر – بيراميدز يتخطى الجونة بثلاثية ويصل لربع النهائي الكشف عن مواعيد وملاعب مباريات ربع نهائي كأس عاصمة مصر الكشف عن مباريات ربع النهائي لـ كأس عاصمة مصر اتحاد الكرة يحدد موعد ومكان إقامة مواجهات ثمن نهائي كأس مصر

وتعرض حسام حسن لاعب مودرن سبورت للطرد في الدقيقة 105.

وافتتح علي زعزع النتيجة في الدقيقة 41، وبعد 4 دقائق فقط تعادل بدر موسى.

وأحرز حامد هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول الإضافي.

وضرب بتروجت موعدا مع بيراميدز في دور ربع النهائي من البطولة.

وكان بيراميدز قد انتصر على الجونة بثلاثة أهداف دون رد عن طريق محمود عبد الحافظ "زلاكة" ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ومروان حمدي.

مودرن سبورت بتروجت كأس مصر
نرشح لكم
الكونفدرالية – تحديد عدد المشجعين في مباراة الزمالك أمام المصري كأس مصر – بيراميدز يتخطى الجونة بثلاثية ويصل لربع النهائي انتهت كأس مصر - الجونة (0)-(3) بيراميدز تشكيل بيراميدز – الظهور الأول لـ حامد حمدان ضد الجونة المصري اليوم: الاكتفاء بتغريم ميدو من تهمة سب وقذف محمود البنا تقرير: قرب رحيل مهاجم برشلونة سيسهل تسجيل حمزة عبد الكريم مواعيد مباريات الثلاثاء 20 يناير.. بيراميدز في كأس مصر ومواجهات قوية بدوري أبطال أوروبا رومانو: مفاوضات برشلونة مع الأهلي تعود لضم حمزة عبد الكريم.. والصفقة تقترب
أخر الأخبار
بافلوفيتش: أستمتع باللعب مع بايرن.. وأقدم كرة قدم بسيطة 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر مدرب تشيلسي - عن مستقبل ستيرلينج وإنزو المريض.. ولاعب السنغال المذهل 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كومباني: نضع خطة لمشاركة جمال موسيالا بعد عودته من الإصابة 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه لضم ناصر ماهر 4 سنوات ونصف 21 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - وادي دجلة يتمم اتفاقه مع الكرواتي دانييل ميسكيتش 39 دقيقة | ميركاتو
كأس مصر – بتروجت يهزم مودرن سبورت ويواجه بيراميدز في ربع النهائي 40 دقيقة | الكرة المصرية
الزلزولي: نهائي كأس إفريقيا كان مؤلما.. والانتقادات ستجعل دياز أقوى 41 دقيقة | أمم إفريقيا
تقارير: فولام يرغب في ضم أوسكار بوب من سيتي 50 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521666/كأس-مصر-بتروجت-يهزم-مودرن-سبورت-ويواجه-بيراميدز-في-ربع-النهائي